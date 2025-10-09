◇MLB 地区シリーズ第4戦ブルージェイズ5-2ヤンキース(日本時間9日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手の今シーズンが終わりを告げました。

ジャッジ選手は開幕2戦目で3発の特大弾をたたき出すロケットスタートで幕開けすると、4月までに10本塁打に到達し、打率.427、32打点、OPS1.282と驚異的な数値で自身10度目の月間MVPに輝きました。

7月にはファン投票でメジャー全体トップとなる401万2,983票で、2年連続、3度目の最多得票選手となり、オールスターに選出。前半を終えて打率.355、81打点、本塁打35本を記録していました。

日本時間7月27日に右肘のケガで故障者リスト(IL)入りとなりましたが、わずか10日で戦線に復帰。その後調子を上げると、ポストシーズン進出を勝ち取り、自身も2年連続4度目の50号に到達しました。

レギュラーシーズンでは152試合に出場し、打率.331、53本塁打、114打点、OPS1.145を記録。自身初の首位打者を獲得しました。また、両リーグでOPSが「1」を超えたのはジャッジ選手と大谷翔平選手の2人だけとなります。

ポストシーズンに入り、ワイルドカードシリーズでレッドソックスとの戦いを2勝1敗で勝ち進み、ア・リーグ東地区首位のブルージェイズと地区シリーズを戦います。

先に2勝取られ、後がないヤンキースでしたが第3戦でジャッジ選手がレフトスタンドのポール直撃の3ランホームランで同点に追いつくと、チームに流れを引き寄せ1勝を返しました。しかし第4戦で終盤に逆転のチャンスをつかむも、ものに出来ずヤンキースは敗れポストシーズン敗退。ジャッジ選手の今シーズンは幕を閉じました。

ポストシーズンでは7試合に出場し26打数13安打で打率5割、1本塁打、7打点とチームトップの成績を残しています。

ジャッジ選手は来年行われるWBC(ワールドベースボールクラシック)のキャプテン就任が決まっていて、ますます目が離せない存在となります。