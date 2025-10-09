JR西日本の鉄道デザイングッズブランド「トレインボックス」から、ありがとう「500系新幹線」グッズが登場します。流線型の未来的なデザインで約30年にわたり親しまれてきた500系新幹線は、2027年を目途に引退することが発表されており、今回のグッズはこれまでの活躍への感謝を込めたものとなります。クリアファイルやキーホルダーなど4アイテムが2025年10月10日に発売されるほか、12月上旬には大人気の「チョロQ」もパッケージをリニューアルして登場します。

ファンならコンプリート必至！日常を500系で彩る魅惑のラインナップ

今回発売されるのは、全部で5アイテム。

10月10日に登場するのは、500系とその原型となった試験車「WIN350」がデザインされたクリアファイル、車両正面と「ありがとう500系」のプレートが付いた2連アクリルキーホルダー、様々な角度の500系がデザインされたジャガードフェイスタオル、そして正面と側面のイラストが表紙のA5リングノートの4点です。

各グッズ（イメージ）

さらに12月上旬には、大人気の「チョロQ」が特別なDXパッケージとなって新登場。ファンならずとも手に入れたくなる、魅力的なラインナップとなっています。

「チョロQ」イメージ ©TOMY 「チョロQ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

「ありがとう500系新幹線」グッズはどこで手に入る？

グッズの主な販売箇所は次の通りです。

・京都鉄道博物館ミュージアムショップ

・ジェイアール西日本商事の通販サイト「トレインボックス」

・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

・トレインボックス WESTER モール店

※店舗により一部商品の取り扱いがない場合があります。

※各販売サイト内検索キーワードは「500系新幹線」「ありがとう500系新幹線」。

※「チョロQ」の発売はSNS上で発表予定。

2027年を目途に引退が予定されている500系新幹線。その雄姿と功績を称える「ありがとう」グッズは、ファンにとって見逃せないアイテムとなるでしょう。日常使いできる小物から、コレクションの主役になるチョロQまで、多彩なラインナップが揃っています。思い出の車両に感謝を込めて、お気に入りの一品を手に入れてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR西日本・ジェイアール西日本商事）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）