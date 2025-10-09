さよなら500系新幹線！感謝を込め「ありがとう」グッズ発売 チョロQも新パッケージで登場
JR西日本の鉄道デザイングッズブランド「トレインボックス」から、ありがとう「500系新幹線」グッズが登場します。流線型の未来的なデザインで約30年にわたり親しまれてきた500系新幹線は、2027年を目途に引退することが発表されており、今回のグッズはこれまでの活躍への感謝を込めたものとなります。クリアファイルやキーホルダーなど4アイテムが2025年10月10日に発売されるほか、12月上旬には大人気の「チョロQ」もパッケージをリニューアルして登場します。
ファンならコンプリート必至！日常を500系で彩る魅惑のラインナップ
今回発売されるのは、全部で5アイテム。
10月10日に登場するのは、500系とその原型となった試験車「WIN350」がデザインされたクリアファイル、車両正面と「ありがとう500系」のプレートが付いた2連アクリルキーホルダー、様々な角度の500系がデザインされたジャガードフェイスタオル、そして正面と側面のイラストが表紙のA5リングノートの4点です。
さらに12月上旬には、大人気の「チョロQ」が特別なDXパッケージとなって新登場。ファンならずとも手に入れたくなる、魅力的なラインナップとなっています。
「ありがとう500系新幹線」グッズはどこで手に入る？
グッズの主な販売箇所は次の通りです。
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・ジェイアール西日本商事の通販サイト「トレインボックス」
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」
・トレインボックス WESTER モール店
※店舗により一部商品の取り扱いがない場合があります。
※各販売サイト内検索キーワードは「500系新幹線」「ありがとう500系新幹線」。
※「チョロQ」の発売はSNS上で発表予定。
2027年を目途に引退が予定されている500系新幹線。その雄姿と功績を称える「ありがとう」グッズは、ファンにとって見逃せないアイテムとなるでしょう。日常使いできる小物から、コレクションの主役になるチョロQまで、多彩なラインナップが揃っています。思い出の車両に感謝を込めて、お気に入りの一品を手に入れてみてはいかがでしょうか。
（画像：JR西日本・ジェイアール西日本商事）
（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）