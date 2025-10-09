県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。



ことし県内ではこれまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。



9日、警察から午後6時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）



＜午前の発表＞

◆長岡市

・9日午前1時27分頃

・長岡市金沢5丁目の畑で音がしたため見たところクマ1頭が柿の木に登っているのを目撃したと通報あり

・クマの体長は約1メートル以上

・目撃場所は民家の直近





◆阿賀町・9日午前7時40分頃・阿賀町取上の国道でクマ2頭を目撃・目撃場所は民家のすぐ近く◆新潟市・9日午前10時30分頃・秋葉区矢代田の大沢森林公園でクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所から民家まで約600メートル＜午後の発表＞◆南魚沼市・9日午後1時25分頃・南魚沼市南田中の魚野川の河川敷でクマ1頭を目撃。・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家の直近◆南魚沼市・9日午後1時45分頃・南魚沼市石打の草むらにクマ1頭を目撃・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家から約20メートル◆三条市・9日午後4時頃・三条市下大浦の田んぼで「徒歩で帰宅中、クマ1頭を目撃」と目撃者の家族から通報。・クマの体長は約1メートル・目撃場所は民家から約90メートルクマの目撃された市町では、各警察署と連携し、住民に警戒を呼びかけています。ことしはクマのエサとなるブナなどの凶作により、クマが人里に出没する可能性が高いとされ注意が必要です。