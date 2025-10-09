2025年10月、俳優の松山ケンイチが自身のYouTubeチャンネルを更新。仕事部屋を紹介した。

松山は、5回目の抽選でNintendo Switch 2に当選したようだ。そこで今回はSwitch 2を接続するために、仕事部屋も公開した。松山の仕事部屋はモニターが3台並んでおり、YouTubeの編集や、イベントのデザインなどもこの部屋で行っていると説明した。動画の編集はAdobeを使っているようで、「わかんないんですよ」と言いつつ、調べながら自身で編集をしていることを明かした。足元にはバッテリーも設置しており、このバッテリーは照明部が使用しているのを見て購入したという。

配線をつなぎ直して、Nintendo Switch 2を起動してみることに。今回プレイするのは『マリオカート ワールド』だ。松山はノコノコを選択。さっそくプレイしてみることに。松山はドリフトやロケットスタートなど見事なスキルを見せ、ゲームを楽しんだ。

今回の動画に視聴者からは「めっちゃ凄い」「貴重すぎ」「プロの現場」といった声が集まった。

（文＝向原康太）