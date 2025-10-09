たたみやすさも、UV対策も。毎日に寄り添う軽量傘【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
晴れも雨も、気分も守る。クイックシャットライト【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
ウォーターフロントの日傘は、圧倒的なたたみやすさと軽量性を両立した晴雨兼用モデル。シェイプメモリー機能により、骨を折り曲げる手間なくスムーズに収納でき、日常の動線を快適に整える。
UVカット率99.9パーセント、遮光率99.99パーセントの高性能生地を採用し、強い日差しから肌を守る遮熱効果も備えている。
撥水性にも優れ、雨の日も安心。親骨55センチメートルの肩まで隠れるサイズ感で、ユニセックスに使えるデザイン。重さ約210グラムと軽量で、持ち運びにもストレスがない。
「雨のちハレの、その間に」。気分に寄り添う一本として、日々の外出にそっと寄り添う。
