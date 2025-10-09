ジョーダン最新作『テイタム4』が10月10日に発売…『ジョーダンWTパック』東京限定カラーも登場

ジョーダン ブランドは10月9日、ジェイソン・テイタム（NBAボストン・セルティックス）のシグネチャーシューズ最新作『テイタム4』をリリースした。

今回のモデルも、ジョーダン ブランドのバスケットボールシューズコレクションのなかで最軽量を維持しつつ、コートに最適な機能性とフィット感が搭載された。S字シームのストロベルとミッドソールのクシュロン3.0がスムーズな履き心地と反発力を実現。前足部のエアズームユニットが推進力を高め、新しいTPUスタビリティシャンクが安定性とスピーディーな動きをサポート。4方向に伸縮するアンダーレイを配置したアッパーはフィット感を提供し、アウトソールに配した多方向のトラクションチャネルも素早いプレーを支える。

シリーズ4作目は、テイタムの故郷を称え、スポーツ、カルチャー、そして自己表現の交差点を表す「セントルイス」カラーで登場。今回のエディションでは、テイタムが身につけているチェーンのネックレスを模したデザインで、かかと部分にテイタムの背番号に敬意を表す「0」の数字が施されている。上質なスエードで高級感をプラスし、メッシュ素材はセントルイスの躍動的なエネルギーを表現しているという。

アキレス腱断裂からの復帰を目指すテイタムは、『テイタム4』のリリースに際して次のようにコメントを寄せた。

「偉業とは、何も勝利をつかむことだけではありません。逆境をどのように乗り越えて、前進し続けられるかも大切です。自分のベストな状態に戻すのは簡単ではありませんが、すべての課題には学びがあり、そのたびに強くなれます。わたしは過去の自分とは違い、そのことを、誇らしく思っています。『テイタム4』は、その道のりを支えてくれました。日々の鍛錬に応え、自分自身を超える大きなものを追いかける中で、諦めない心を思い出させてくれるシューズです」

『テイタム4』の価格は1万6500円（税込）。キッズサイズを含めたサイズ展開で、10月10日よりNIKE.COMおよび一部ジョーダン取扱店で販売予定だ。

また、セントルイス、ロンドン、東京、上海の世界4都市でのみ販売される『テイタム4』と『エア ジョーダン レトロ 11 LOW IE』の2足がパックになった『ジョーダン WT パック』から、東京限定カラーも登場する。『ジョーダンWTパック』東京限定カラーの価格は5万8300円（税込）。こちらは10月23日よりTOKYO 23にて発売予定だ。

【写真】東京限定カラー！10月23日に発売されるジョーダンWTパック