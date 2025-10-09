シソンヌじろうが「週6で通います」と宣言？染谷将太もおすすめする角ハイボールpresents 「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」が期間限定オープン
【写真を見る】コント風の掛け合いをくり広げる、染谷将太さんとシソンヌのじろうさん、長谷川忍さん
サントリーは、サントリーウイスキー「角瓶」のテレビCMに登場する“あの店”をイメージしたポップアップバー、“角ハイボールpresents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」”を10月8日〜12日(日)までの期間限定で、東京ミッドタウン日比谷(東京都千代田区)のアトリウムにてオープンした。
■「いつもので」のオーダーで好みの角ハイボールを提供
「角瓶」は、2025年7月から「その寄り道は、幸せに続く。」というコンセプトのもと、蒼井優さんが店主を務める丘の上の小さなバー「Bar kiiro(きいろ)」を舞台に、最近そのお店を初めて訪れた染谷将太さんと、常連客の小林聡美さん、野田洋次郎さんとの微笑ましいやり取りを交えた新テレビCM「はじまり」篇をオンエア中だ。
角ハイボールpresents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」は、同CMに登場する「Bar kiiro」をイメージした空間で、初めての来店でもまるで常連客になったような気分に浸り、角ハイボールを楽しめるようになっている。
期間中は、キャストがおすすめする3種類の角ハイボールを提供。それぞれ「いつもので」といった言い方でオーダーできるほか、自身のネームタグがついたキープボトルが置かれる演出などもある。また店内には、バーテンダーをはじめ、似顔絵師や写真家といった個性あふれるユニークな常連客もいて、角ハイボールを味わいつつ、彼らとの会話を楽しめるのも同店ならではの魅力だと言えるだろう。
オープニングイベントでは、長谷川さんが「Bar kiiro」の店員役で、染谷さんとじろうさんは常連客の役で登場。コントを織り交ぜつつ、“バーの常連になることの楽しさ”についてトークをくり広げた。
■染谷将太さんと“J”のキープタグも展示
登壇早々、染谷さんとじろうさんは常連客の証ともいえるボトルキープを行うことに。それぞれ、自身の名前を書いたキープタグを披露するなか、じろうさんは「本名を書くのは恥ずかしくて…」と言いながら、“J”と書かれたキープタグを披露。それを見るなり、すかさず長谷川さんが店員として「それ『魁!!男塾』の、マッハパンチのJじゃないですか。年配の方にしかわからないボケはやめてください」とツッコミを入れ、会場を沸かせた。
そうして「いつもので」というオーダーで、長谷川さんがそれぞれの角ハイボールを作り、乾杯をする流れに。染谷さんの「『はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro』オープンを記念して、乾杯！」といった音頭に合わせて、じろうさんは角ハイボールをグイッとあおり、「昼間からこんな濃いのを飲めるなんて幸せですね。ちょっと背徳感もあるけど、それがまたいい。はっはっはっはっは！」と大笑い。
一方の染谷さんは「僕が飲んでいるのは、蒼井優さんがCMで作られている“黄金比の角ハイボール”になります。すっきりと爽やかで、これがいちばん好きな割り方なんです。やっぱり作りたての角ハイボールは最高ですね」とコメント。店員役として、そのさまを見ていた長谷川さんも「『いつもので』のオーダーで、好みの角ハイボールが出てくるのがいいですね。本当に常連さんになった気分が味わえるので、ぜひ、大勢の方に来ていただきたいです」と話した。
そうして、常連客と店員によるコント風のトークを展開しつつ、最後に、締めのひと言を求められた長谷川さんは「どこかのバーで常連さんになりたいんだけど、なかなかその一歩が踏み出せない…という方は、こちらの『Bar kiiro』で雰囲気に慣れるといいますか、常連客になるための練習をして、そうしたお店に顔を出すのもいいかもしれないですね。おいしい角ハイボールを味わいつつ、コツを掴んで、どんどん常連のお店を増やしていってもらいたいですね」と回答。
続いてじろうさんは「私は週6でこのお店にいるので、私とね、常連トークの練習がしたい方は、ぜひ遊びに来てください」と話すものの、これには周囲から「『はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro』は5日間限定のポップアップバーです」との指摘が入る。するとじろうさんは「全部終わったあと、片付けの日にも来ます。片付けも手伝いますので、ぜひ、常連トークの練習をしに来てください」と返し、見物客の笑いを誘った。
そうして最後に、染谷さんが「本日から5日間限定で『はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro』がオープンします。ここに来たら、いきなり常連さんになれるという素敵な体験ができますので、ぜひお越しいただいて、楽しんでいただけますと幸いです」と話し、イベントを締めくくった。
ちなみにオープニングイベント終了後には、「Bar kiiro」のメニューの試飲もあり、3種類の角ハイボールの飲み比べを楽しませてもらった。なお、同店で注文できるメニューは以下の通り。
■「黄金比」の角ハイボール：500円
蒼井優さんがおすすめする黄金比の角ハイボール。冷えたジョッキに氷たっぷり。ソーダがはじけて、レモンがふわりと香る一品。染谷さんも最近ハマっているという。
■「濃いめ」の角ハイボール：500円
小林聡美さんがおすすめする濃いめのメニュー。より本格的な味わいの角ハイボールが、仕事終わりに癒やしの時間を提供してくれる。
■「復刻版」の角ハイボール：500円
野田洋次郎さんのおすすめは、復刻版の角ハイボール。ウイスキー本来の旨みや香りを、より深く楽しめる一品となっている。
気軽に立ち寄れて、上質な癒やしのひとときを堪能できる角ハイボールpresents「はじめてなのに、常連さん。Bar kiiro」は、10月12日までの期間限定で開催中。気になる方はさっそく足を運び、テレビCMの出演者になりきって「Bar kiiro」の常連客気分を体験してみてはいかがだろう。
■「Bar kiiro」概要
開催日：2025年10月8日〜10月12日(日)
場所：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム(東京都千代田区有楽町1丁目1-2)
期間限定の「Bar kiiro」では、角瓶CMに登場する“常連さん”たちのお気に入りの飲み方を再現した3種類の角ハイボールを楽しむことができ、来店時にアンケートで自分の好みを記入すると、オーダー時には“常連さん”になりきって「いつもので」と注文できる仕組みとなっている。
＜ドリンクメニュー＞
・「黄金比」の角ハイボール：500円
・「濃いめ」の角ハイボール：500円
・「復刻版」の角ハイボール：500円
＜体験の特徴＞
「Bar kiiro」では、来店者が名前やニックネームで呼ばれ、自分の名前入りのキープボトルタグが席に置かれるなど、特別な“常連気分”を味わえる接客を体験可能。店内では、似顔絵師が似顔絵を描いてくれたり、写真家がポートレート撮影をしてくれたり、バーテンダーやほかの常連客との軽妙なトークを楽しんだりと、充実した時間を過ごすことができる。
取材・文＝ソムタム田井
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。