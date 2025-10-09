２０２４年、「世界で最も美しい美術館」に選ばれた大竹市の下瀬美術館に併設された宿泊施設が、世界の優れたホテルに与えられる「ミシュランキー」に選ばれました。



フランスのミシュランガイドが９日発表した世界のホテルを独自の基準で評価する「ミシュランキー」に、広島から４つの施設が選ばれました。「素晴らしい滞在」の２ミシュランキーには２０２４年に続き、廿日市市の「石亭」。また、１ミシュランキーには尾道市の「Ryokan尾道西山」と「Azumi Setoda」が選ばれました。そして、２０２５年初めて大竹市の下瀬美術館に併設された「SIMOSE ARTGARDEN VILLA」が名を連ねました。





■SIMOSE ART GARDEN VILLA 前砂志郎支配人「今年で3年目に入るがこういった形で公の評価をいただけたのは大変嬉しく思っています」敷地内に１０棟が点在するヴィラは美術館同様、日本を代表する建築家・坂茂さんが設計しました。こちらは「ダブルルーフの家」。リビングルームのカーテンを開け放つと、目の前には絶景が広がります。■SIMOSE ART GARDEN VILLA 前砂志郎支配人「目の前が瀬戸内海と厳島。きょうは特に天気もいいので、風と共に楽しんでいただける。大竹市という名前がミシュランガイドに載ったところがうれしい。続いてはツーキーを来年獲得できるようにがんばりたい」同じ敷地にある美術館では今、２０２５年新たにコレクションに加わった作品の企画展が始まっています。日本初公開、アメリカの美術家、サム・フォールズさんの作品です。高さ３．６メートル、幅４５メートルを超える大作を、大きな弧を描く円形の壁に展示しました。１年以上をかけ、四季の移ろいを写し取りました。■来場者「きれいですよね、色が鮮やかで」「びっくりして、どうやって作ったのかなって」ニューヨークを拠点に活動する現代美術家、松山智一さんの作品も９点展示されています。会期は１２月１４日までです。（２０２５年１０月９日放送）