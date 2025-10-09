吉野北人、“きゅん”が止まらないサングラスコーデ披露 すべて兼ね備えた姿
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。
【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ
連載「HOKUTOIRO」では、「メガネ」をテーマに、かっこよさも、エモさも、かわいさもすべて兼ね備えた吉野の姿を収録。美しすぎる肌に映えるメガネやオラオラ感にきゅんが止まらないサングラスコーデなど、盛りだくさんとなる。どんなアイウエアも北人色に染める姿が堪能できる。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、吉野のほか、吉沢亮、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃が登場する。
