Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、あらゆる耳型にフィットして長時間の装着でもストレスゼロなShokz（ショックス）のオープンイヤー型イヤホン「OpenDots ONE」が、お得に登場しています。

Shokz (ショックス) OpenDots ONE イヤーカフ ワイヤレスイヤホン オープンイヤー イヤホン 【Dolby Audio対応 / 合計40時間再生 / 音漏れ抑制技術/VGP 2025 金賞】 Bluetooth 5.4 マルチポイント接続 IP54防水 専用アプリ マイク付き 急速充電対応 ワイヤレス充電 耳を塞がない 耳挟み式 ブラック 23,697円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

耳を塞がず快適！ 高音質と装着感を両立したオープンイヤー型イヤホンが15％オフに

Shokz（ショックス）の「OpenDots ONE」は、耳を塞がないオープンイヤー型イヤホン。現在、15％オフになっています。

耳の外側に装着するイヤーカフ型の新構造を採用。チタン合金とソフトシリコンを組み合わせた「JointArc構造」により、あらゆる耳型にフィットし、長時間の装着でもストレスゼロです。マスクやメガネと干渉しにくいため、通勤や運動時にも快適に使用できますよ。

Shokz独自の「DirectPitch」指向性技術により音漏れを軽減。専用アプリで設定できる「プライベートモード」と併用すれば、周囲を気にせずに使える点も魅力です。

Dolby Audio × OpenBass 2.0で高音質。最大40時間の連続再生も

音質も、もちろん抜かりなし。16mm相当のデュアルドライバーと「Bassphere」テクノロジーを搭載し、重低音から高音域まで繊細に再現。映画館などで使われるDolby Audioにも対応しており、ライブのような臨場感あるサウンドを楽しめます。

バッテリー性能も優秀で、10分の急速充電で約2時間再生、フル充電で最大10時間連続再生、ケース併用で最大40時間の使用が可能。ワイヤレス充電対応のケースも付属しており、外出先でも気軽にチャージできます。

AIノイキャン通話、マルチポイント接続、自動耳検出、タッチ操作など、使い勝手に優れた機能も多数搭載。専用アプリではEQ調整やファームウェア更新、紛失時の検索機能なども利用可能です。

なお、上記の表示価格は2025年10月9日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

