超特急カイ＆アロハ、息ぴったりの“派手柄”ロンT姿を披露 一方で語る「ファッションは似ていない」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のカイとアロハが、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。
カイ＆アロハは、ロンTとニットを着こなす「ニット男子×ロンT男子」企画に登場。「ファッションは似ていない」と語りつつも、息ぴったりに派手柄ロンTを着こなした姿を披露している。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、カイ＆アロハのほか、吉沢亮、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、大原優乃、吉野北人が登場する。
