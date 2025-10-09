NCT WISH、“かわいさ全開”の表情披露 ピュアなまなざしでにっこり笑顔【メンバー着用色掲載】
美容クリエイター・ふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」は、11月17日に「シピシピ デューイフィルムティント R」を発売する。それに先立って、ブランドアンバサダーを務める6人組ボーイズグループ・NCT WISHの新ビジュアル・ムービーが9日、公開された。
【動画】ウインクにキュン！新ビジュアル・ムービーに登場したNCT WISH
新ビジュアルでは、ピュアでミルキーなティントのカラーをイメージし、メンバーの衣装を淡いピンクカラーに統一。ヘアスタイルも無造作なゆるふわアレンジで、メンバーそれぞれの“かわいさ全開”の表情を収めたカットが完成した。ピュアなまなざしでにっこりと笑顔を向ける、ティントリップのラブリーな魅力を体現したルックとなっている。
新ビジュアルの撮影は、リボンモチーフのティントリップとNCT WISHのかわいらしいイメージがぴったり合った、ふんわりと淡いピンク色を基調とした「CipiCipi House」がテーマのスタジオで敢行。メンバーそれぞれリラックスした雰囲気で、ファンを惹きつける魅力的な“あどけなさ”を表現している。
リボンをあしらった容器に生まれ変わったティントに合わせ、「HOLD ON,RIBBON」をテーマにした新ムービーも公開された。ピンクで彩られたメルヘンチックな「CipiCipi House」で、思い思いの休日を過ごすメンバーのもとに突如、ピンク色のリボンが出現。メンバーを導くようにするすると逃げていくリボンを追いかけた先で、“運命のティントに出会う”という、リボンをキーにしたストーリー性のあるイメージ動画となっている。
新ムービーの撮影では、日常のワンシーンに突如現れるピンク色のリボンを追いかける姿を熱演。リボンはCGで後から合成したため、目の前には何もない状態でするりと逃げるリボンをイメージして追いかけるという難しいシーンもあったが、リボンを追いかけるワクワク感、新しいティントに出会う瞬間のときめきを、自然体かつ楽しげに演じている。
また、全国発売に先立って、10月23日からは東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で期間限定POPUPストアを開催。「シピシピ デューイフィルムティント R」を先行発売する。
【NCT WISH使用カラー】
■YUSHI
01 ベリーロリポッチュ
■RYO
02 ネンマクピーチ
■JAEHEE
03 オールデイピンク
■SION
04 グロウピーチュ
■RIKU
05 チェリーミルクラテ
■SAKUYA
06 メロベリー
