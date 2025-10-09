長澤まさみ、“国宝級美脚”輝く極上カット 『ar』記念号表紙にカムバック
俳優の長澤まさみが、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）の表紙を飾る。
【誌面カット】オーラすご！こちらを真っ直ぐ見つめる吉沢亮
同誌の“伝説の表紙”をいくつも飾った長澤がカムバック。常に進化し続けている長澤の美・ボディ・ヘア・肌の秘密をぎゅぎゅっと凝縮する。リアルに愛用しているアイテムやボディキープ3ヶ条など、圧倒的ミューズの美容を語る。
ミニスカートやボディスーツから、国宝級の美脚が輝く極上カットが満載。最上級の「自然体な長澤まさみ」が詰まった8ページとなる。
同号は、創刊30周年の記念号。長澤のほか、吉沢亮、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。
