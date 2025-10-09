吉沢亮、思わず目を奪われる“重厚感ショット” 発売前から話題「スペシャルBOOK in BOOK」
俳優の吉沢亮が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。
【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ
吉沢は、発売前から話題となっている「スペシャルBOOK in BOOK」に登場。目を奪われる美しいショットが多数収められている。これまでの俳優人生を振り返り、芝居や役者への想いや自身のプライベートにもクローズアップ。重厚感ある吉沢と読み応えたっぷりのインタビューを8ページにわたって送る。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、吉沢のほか、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。
【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ
吉沢は、発売前から話題となっている「スペシャルBOOK in BOOK」に登場。目を奪われる美しいショットが多数収められている。これまでの俳優人生を振り返り、芝居や役者への想いや自身のプライベートにもクローズアップ。重厚感ある吉沢と読み応えたっぷりのインタビューを8ページにわたって送る。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、吉沢のほか、安斉星来、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。