『ar』11月号に登場する畑芽育

写真拡大

　俳優の畑芽育が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。

【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ

　畑は、“平成ギャル”姿を披露。平成感たっぷりのギャルコーデをノリノリで着こなす。お腹がチラッと見えるチビTコーデや「ガラケー」が懐かしいミニスカコーデなど、いつもの畑とは違う新鮮なショットとなっている。

　同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、畑のほか、吉沢亮、安斉星来、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。