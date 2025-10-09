畑芽育、“平成ギャル”姿をノリノリで披露 お腹チラ見せ新鮮ショットも
俳優の畑芽育が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。
【誌面カット】ナイスバディすぎ！美デコルテ＆ほっそり二の腕あらわな長澤まさみ
畑は、“平成ギャル”姿を披露。平成感たっぷりのギャルコーデをノリノリで着こなす。お腹がチラッと見えるチビTコーデや「ガラケー」が懐かしいミニスカコーデなど、いつもの畑とは違う新鮮なショットとなっている。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、畑のほか、吉沢亮、安斉星来、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。
