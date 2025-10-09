安斉星来、すらっと伸びた脚が魅力的なミニワンピ姿 “胸キュン確定”色っぽカット
モデルで俳優の安斉星来が、あす10日発売のファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場する。
安斉は「秋の一人勝ちワンピ」企画に登場。すらっと伸びた脚が魅力的なミニワンピやシースルーワンピをドラマティックに着こなす。胸キュン間違いなしの色っぽい姿を見せる。
同号は、創刊30周年の記念号。表紙は長澤まさみが務め、安斉のほか、吉沢亮、畑芽育、白石聖、神尾楓珠、黒川想矢、庄司浩平、超特急（カイ＆アロハ）、大原優乃、吉野北人が登場する。
