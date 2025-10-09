Image: Kyle Barr / Gizmodo US

日本オーディオ協会によるテストと認定を経たワイヤレスオーディオ最高基準ヘッドホンSteelSeries Arctis Nova Elite。レイテンシーは低く、音の忠実度は高く。値段も高くて、日本では販売価格は11万1080円。

米Gizmodoが常に最高峰と掲げるヘッドホン（ゲーミング端末ではないものの）、ソニーのWH-1000XM6では6万円弱です。ほぼ2倍の価格となるSteelSeries Arctis Nova Eliteってどんな音なのでしょう。米Gizmodoがレビューしました。

ゲーム用のヘッドセット買い替え検討中で、使用するゲーム機が多いという人は、SteelSeries Arctis Nova Eliteを選択肢に入れてみてください。Xbox、PlayStation、Switch、パソコン、スマホ対応で、簡単に切り替えも可能。さらに、複数オーディオソースの同時ストリーミングもできます。まさにハードコアゲーマー向け。ハードコアなだけあって、価格もハードですが。

SteelSeriesいわく、96kHz/24ビットの世界初のHi-Fiゲーミングオーディオ（とはいえ、ロスレスオーディオなら96kHz/24ビットはあるあるなので大袈裟な気もする）。たとえば、ソニーのINZONE H9 IIはWH-1000XM6と同じドライバーを採用し、その音には定評がありますが、Arctis Nova Eliteはオーディオ用LC3+コーデック対応なのが強みかな。

ただし、大切なのは実際に聞いてみてどうかです。

11万円の音とは？

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

曲を数分聞いた後、『Counter-Strike 2』をプレイしてみたました。聞いてすぐ言えることは、そのバランスのよさ。長時間聞かないとわからないところもあるとはいえ、低音の厚さは見事。42%性能UPというANC機能もイヤーカップのタイトなフィット感も、周辺音をしっかりブロックし、曲・ゲームの中の世界への没入感を高めてくれます。

搭載されているのは、40mmのカーボンファイバースピーカードライバー。その周辺には真鍮のリングがあり、耳にピストン的に音を届けるのだとか。SteelSeriesいわく、空間オーディオ対応で、10Hzから40Hzまでの音域を再現可能。

ゲーミング端末として

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

ウリがHi-Fiオーディオだけでは、ゲーミング機器としては不十分。さまざまな機器に対応し、簡単に切り替えられる、2.4GHz接続の付属コネクターGameHubがあってこそです。

接続できるのは最大3機。対応端末は、Xbox Series X/S、PS5、Nintendo Switch、パソコン、モバイル端末。3台接続しておいて、簡単に切り替えできるのは非常に大きな魅力です。Bluetooth、AUCにも対応。

似たタイプだと、例えばロジクールのG Astro A50Xは、ベースステーションがHDMIパススルー的役割をしています。また、同じくロジクールのA20XもPlaySync Baseという接続端末で最大2 台なら接続可能。

ゲーミングヘッドホンなので、ゲームに特化した仕様はありつつも、ゲームだけで終わるつもりもないわけで。イヤーカップが90°に折りたためることでポータブル性あり。バッテリーもちは30時間。ゲームを考えると、HyperX Cloud Alpha 2（250時間）とかもっと長いのはいくらでもありますが、30時間は平均的許容範囲。2個バッテリーがあって交換可能というメリットあり。GameHubで充電できるので、充電待ちのダウンタイムはありません。

総評

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

正直、装飾部品が金なのか？って思いたくなるほど高いですが、一部が金色なだけで金じゃありません。ガチゲーマーというか、超ハイエンドラグジュアリーゲーマー向けのプロダクトです。すべてはいい音に11万円出せるかという話。

Steel Seriesだと、例えば低価格帯にArctis Nova 3P（1万6000円ほど）があり、この価格帯においてはとても音がいいと僕は思います。もう少し高いNova Pro（5万円前後）ならバッテリー交換できる仕様も備えています。

つまり、この音なら11万円出せるとも、出せないとも言えないわけです。各自の懐具合次第だろうと。しかし、一つ言うならば、ゲームガジェットに人はどこまで出せるのか？と試されている気はするということ。

Source: SteelSeries