moxymill、新曲「Sugar×Bitter」配信リリース 2つのドラマを彩るW主題歌に
ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）が、第5弾デジタルシングル「Sugar×Bitter」を配信リリースした。
【動画】moxymill「Sugar×Bitter」ミュージックビデオ
同作は、11月9日よりABCテレビで放送されるドラマ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男 ファイナル』のW主題歌に起用。さらに、縦型ショートドラマアプリ『FANY :D』で配信中の『七色のステージ〜アイドルVTuber始めました〜』でも主題歌として使用され、2作品を彩るラブソングとなっている。
moxymillは、メンバーごとに「SWEET」「POP」「COOL」など異なる“Charm”を持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが変化するユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。7月にリリースされた前作「Higher」（Charm:CRUSH）では、前々作「めろめろねって メロメロね」（Charm:SWEET）から一転し、力強くエモーショナルな世界観を打ち出した。
「Sugar×Bitter」は、“甘さ”と“ほろ苦さ”が交差する恋の駆け引きを描いた、ポップでキュートなラブソング。強がりと本音が交錯する心模様を、軽快なリズムとキャッチーなフレーズで表現しており、サビの「Sugar×Bitter Shoo-Bi-Doo-Ba」という印象的なフックが耳に残る一曲となっている。
また、同日にYouTubeで公開されたStory Music Videoでは、海外ドラマを彷彿（ほうふつ）とさせる優雅な学園生活を舞台に、楽曲の世界観がドラマティックに描かれている。監督を務めたmotherfxxkoは、「友情も、強さも、美しさも、思う存分詰め込んだミュージックビデオになっている」とコメントしている。
