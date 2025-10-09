柏崎市の老舗ラーメン店『そばよし』が11月3日で閉店します。最後にあの味をかみ締めようと、連日 常連客が大行列を作っています。



ずらりと並んだ行列は約80人。柏崎駅前の商店街にあるラーメン店『そばよし』は、1973年の創業から52年にも渡り県内外のお客さんから愛され続けてきました。11月3日で閉店することを決めたところ、聞きつけた常連客が連日大行列を作っています。



■そばよし店主 西村伯和さん(79)

「(お客さんの行列を見て)想定外、想像していなかった。」



■妻・文子さん(79)

「こんなに早くから並ぶとは思わなかったし、ありがたい。」



店主の西村伯和さん79歳。同い年の妻・文子さん(79)と従業員を合わせて8人で店を切り盛りしてきました。

メニューはラーメンの他全部で15種類ほど。名物はチャーシューが花びらのように盛り付けられた「チャーシューメン」です。お客さんのほとんどが注文するといいます。



■20年来の常連客

「(Q.何時から並んだ？)午前9時過ぎ。味があっさりしててたくさん食べられる。チャーシューがおいしい。」



■40年来の常連客

「麺との絡みもすごくおいしいし完食です。スープも完食。ここがなくなるのがすごいショックで、(閉店を)知ったときは毎日来ようかなと。」



■常連客

「閉店の知らせを聞いて駆け込んだ。(Q.味は？)最高です。」





開店から1時間が経っても行列が絶えることはありません。

これほど愛され続ける中、なぜ閉店を決意したのでしょうか。



■そばよし店主 西村伯和さん(79)

「仕事をしながら体を壊すよりも(引退は)この時期なんじゃないかと。」



元気でいられる80歳を目途に閉店しようと10年ほど前から決めていました。駆け抜けてきた52年間を振り返り、今は「やり切った」という思いが強いといいます。



■妻・文子さん(79)

「一日一日お客さんとを迎えて頑張るしかないですね。体に気を付けて。お客さんには『本当にありがとうございました』と言うしかない。」



西村さん夫妻は、11月3日までこの味を守り続けます。