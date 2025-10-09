日経225先物：9日19時＝160円安、4万8640円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の4万8640円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては59.56円高。出来高は4571枚となっている。
TOPIX先物期近は3254ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.77ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48640 -160 4571
日経225mini 48635 -160 50309
TOPIX先物 3254 -8 3619
JPX日経400先物 29365 -65 213
グロース指数先物 752 +0 102
東証REIT指数先物 売買不成立
