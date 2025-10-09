　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円安の4万8640円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万8580.44円に対しては59.56円高。出来高は4571枚となっている。

　TOPIX先物期近は3254ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.77ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48640　　　　　-160　　　　4571
日経225mini 　　　　　　 48635　　　　　-160　　　 50309
TOPIX先物 　　　　　　　　3254　　　　　　-8　　　　3619
JPX日経400先物　　　　　 29365　　　　　 -65　　　　 213
グロース指数先物　　　　　 752　　　　　　+0　　　　 102
東証REIT指数先物　　売買不成立

