来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球県予選は9日、準決勝2試合が行われました。離島勢で唯一ベスト4に勝ち残った徳之島は出水中央と対戦。島から大応援団が駆け付けました。



(徳之島から駆け付けた保護者)

「徳之島も盛り上がっているので、勝てたらいいが、楽しんでみんなで盛り上がりたい」



(徳之島から駆け付けた小学生)

「勝ってほしいな」



徳之島高校は９日、野球部の応援のために授業を変更。生徒と保護者は船や飛行機で球場へ駆け付けました。徳之島町役場でも、急遽パブリックビューイングが行われました。





一方の出水中央高校も全校応援で選手たちを後押しします。試合は最終回までもつれる大接戦でした。徳之島は4対5で迎えた9回。ヒットとフォアボールで2アウト2塁1塁のチャンス。ここで徳之島ベンチは1年生の井川を代打に送ります。井川は見事、ベンチの期待に応え、センター前に同点タイムリーヒット。このあと2つの押し出しフォアボールで徳之島は7対5と勝ち越します。後がなくなった出水中央は、4連打で1点を返し7対6とします。この後、徳之島のエラーで7対7の同点とし、バッターは5番・西崎。西崎の打球は小雨が降る鴨池の空に大きなアーチを描き、サヨナラヒット。劇的な幕切れとなりました。8対7で徳之島を下した出水中央は、秋の県予選37年ぶりの決勝進出です。(出水中央高校 竹山滉志朗投手)「最高の仲間がいて、そのおかげできょう勝てたと思います」(徳之島高校 長尾涼投手）「簡単には勝てないことがよくわかった。夏の大会では絶対、島のみんなを甲子園につれていきたい」準決勝第1試合は、神村学園が8対0の7回コールドで樟南を下しています。神村の県大会連勝記録は50となりました。決勝戦は11日、平和リース球場で行われます。