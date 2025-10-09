◇九州グランドシニアゴルフ選手権最終日（2025年10月9日 佐賀県鳥栖市 ブリヂストンカンツリー倶楽部＝6163ヤード、パー72）

初日3オーバー、75で2打差の5位だった坂田巧（73＝大博多）が最終日も75で回り、通算6オーバー、150で後続に2打差をつけて逆転。大会初優勝を決めた。

坂田はスタート1番パー5で、第3打をグリーンオーバーさせるOBでダブルボギー発進となるなど39で出遅れたが、後半12番パー5でチップインを決めるなど2バーディー（2ボギー）を奪って盛り返した。

2位に佐藤良晴（77＝西戸崎シーサイド）と佐藤憲一（74＝大分）が並んだ。

上位19人とシード選手は11月13、14日、福岡・伊都ゴルフ倶楽部で開催される日本グランドシニアゴルフ選手権の出場権を得た。競技は満70歳以上（12月31日現在）の男子アマ127人が参加。2日間36ホールで争われ、前日の第1ラウンド上位72人がこの日の最終ラウンドに進んだ。

（最終日上位成績）

＋6（1）坂田 巧 150（75・75）

＋8（2）佐藤良晴 152（74・78）

（2）佐藤憲一 152（73・79）

＋9（4）山浦正継 153（79・74）

（4）伊牟田寛見 153（78・75）

（4）比嘉賀信 153（75・78）

＋10（7）青木英樹 154（77・77）

＋11（8）小川 敏 155（78・77）

（8）山野隆憲 155（74・81）

＋12（10）嘉副 彰彦 156（77・79）