静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑に端を発する市政の停滞や市議会解散などの混乱は、近隣市町にも波紋を広げている。

田久保市長は８日、鈴木知事と伊豆半島１０市町の首長による「伊豆半島地域サミット」に出席した。周辺首長からは、１０市町で最大の人口を擁する伊東市の市政安定を求める声が上がった。（松本宏敬、安江清彦、金成真也）

田久保市長は、６月の「伊豆半島７市６町首長会議」に出席して以降、伊豆地域の首長とほとんど接点を持っていなかった。

サミットに出席した伊豆市の菊地豊市長は、伊豆半島東部の交通の要衝である伊東市について「（伊豆半島の観光振興や防災対策を検討する際の）メインプレーヤーの立場にある。特に防災は待ったなしの状態にあり、早く落ち着いた市政運営に戻ってもらいたい」と話した。

また、伊豆の国市の山下正行市長は伊東市と「１対１」で取り組む事案も多いとして「自治体間の信頼関係が重要で、市として安心して話し合いが出来る体制を確立することが必要」と述べた。

「伊豆半島７市６町首長会議」では、昨年１月の能登半島地震を教訓に、伊豆半島での広域防災や災害時の交通対策について議論が行われてきた。

伊東市と隣接する東伊豆町の岩井茂樹町長は先月の定例記者会見で、「両市町の連携に支障が生じている」と懸念を表明。一例として、建設中の町道と伊東市の道路を接続して災害時の避難路とする協議が進んでいないことを挙げた。

同会議会長の斉藤栄・熱海市長も、先月の定例記者会見で「速やかに（伊東）市政が安定して、全体がしっかりと連携できるような状況になることを望む」と訴えていた。

田久保市長「遅れた分、取り戻せる」

「伊豆半島地域サミット」に出席した田久保市長は８日、他市町との連携について問われると、「会議にどんどん出席しているので、遅れた分はこれからしっかり取り戻せる」と述べた。

サミットでは、知事や各首長を前に、「入湯税を増額して（温泉資源の保護・活用について）取り組んでいる」などと述べた。また、観光客を伊豆半島全体に回遊させることの重要性も指摘した。

サミット開催前には、スタートアップ企業が市町の課題解決策を提示する「県パブリックピッチイベント」も行われた。農林水産業・観光業の振興、防災分野の６社が、知事や首長らにアイデアを売り込んだ。

交通デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化のアイデアを示した企業の担当者に、田久保市長が熱心に質問する一幕もあった。