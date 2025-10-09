“女性ファン多数”キャバ嬢・せな、入店3日後に番組収録参加 好きな系統はaespaカリナ「可愛い子探し」で自己肯定感が上がる理由とは？【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/09】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。東京・銀座「ジャングル銀座」で人気キャストとして活躍するせなにインタビューを実施し、熱く語れる趣味や美容のために実施していることについて語ってもらった。
18歳のときに沖縄を出て、大阪で夜の世界に飛び込んだせな。プロ意識の高さとストイックな性格で六本木、銀座と経験を積み、どの店舗でも活躍する。
実績だけでなく華やかなビジュアルも持ち合わせており、SNSにもファンが多数。女性からの支持も厚い。そんな目を引く存在のせなは移籍してわずか3日ながら『チャンス学校チェンジ科』に出演するなど、活躍の幅を広げるキャストである。
― キャバクラで働き始めた経緯を教えてください。
せな：沖縄出身なのですが、18歳になったときに「都会に出よう」と思って、なんとなく楽しそうだった大阪に行きました。夜職も「やってみたいなみたいな」というノリと勢いで、特に深い意味はなく飛び込んだという感じです（笑）。最初はすぐに辞めようと思っていたのですが、思いのほか楽しくて、気づいたら長く続けていました。大阪で目標も全部達成したので、1年前に六本木に移籍して、実は「ジャングル銀座」に移籍後まだ3日目なんです（笑）。
― 大阪に引っ越して夜職を始めることへの親からの反対はありましたか？
せな：ずっと内緒にしていて、始めてから6年後くらいに言いました。親はもう勘づいていたみたいで、私が自立した姿を見て応援してくれています。
― 「ジャングル銀座」に移籍したことで、今回のようにメディアへ出演する機会も増えていくと思うのですが、SNSやメディアの露出をするようになって人生が変わったと感じますか？
せな：フォロワーさんの割合的にも女の子が多くて、お店に会いに来てくれるなど、女の子のファンも増えて嬉しいです。同性から好かれるのは嬉しいことだなと思います。
― せなさんが熱く語れるものを教えてください。
せな：Xで夜中に可愛い子探しをしています（笑）。「この子みたいに可愛くなりたい」と思って、クリニックを予約するので結果的に自己肯定感が上がります。とにかく可愛い子が好きなので、ずっと可愛い子を観ていて。X以外にも中国版InstagramのようなアプリのREDで海外の美女も探しています。
― 特にどのようなタイプの方が好きですか？
せな：自分と真逆で綺麗系な子が好きです。aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）ちゃんみたいな！韓国系のメイクや服装をしている子に惹かれちゃいます。
― 最近見つけたお気に入りの方はいますか？
せな：MEOVV（ミヤオ）の日本人メンバーのANNA（アンナ）ちゃんが19歳には思えない美貌とスタイルと雰囲気で、猫目っぽくて本当に可愛いです。
― カリナさん、アンナさんのような方がお好きとのことですが、せなさん自身は好きな系統に近づきたいと思いますか？
せな：何回か思うのですがやっぱり合わないので、自分に似合うメイクは常に探しています。でもメイクがあまり得意ではなく課題なので、研究していますね。
― メイクを研究されているとのことで、自分の中でのこだわりはありますか？
せな：アイシャドウはあまりつけないかも。韓国のメイクブランドが好きなので、クッションファンデも韓国のものを使っています。「cos:mura」から出ている美容液たっぷりのクッションファンデが特におすすめ。すごくよかったです！
― 最近クリニックで行った美容施術を教えてください。
せな：最近は涙袋を入れに行って、今度予約したのはクマ取りです。可愛い子を観る度に「どうしたらもっと可愛くなれるかな」と思って、眉毛サロンなどにも行きます。
― 他に美容のために意識していることはありますか？
せな：ピラティスに行っています。前までは2日に1回通っていたのですが、最近は2週間に1回くらいになってしまいましたが…（笑）。姿勢や睡眠の質が変わるんです。ピラティスを始める前は睡眠が浅くて、起きても眠かったのですが、ピラティスで姿勢を正して体を整えたら、睡眠はもちろん風邪も引きにくくなりましたし、全部の体質が良くなりました。他には1週間に1回くらい整体にも行っています。
― お休みの日は何をしていますか？
せな：友達と会って、サウナやご飯行ったり、ぐうたらしたりしています。最近銀座の中華料理屋に行ったのですが、予約困難店ではないのに味が衝撃的に美味しくて感動しました。中華料理が好きなのですが、北京ダックとフカヒレを食べることが多いかな。
― 最後に夢を追いかける読者に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
せな：やらないことが1番の失敗だと思うので経験すること。私は行動派すぎて何も考えないタイプだったので、それが原因でぶつかることもあったのですが、行動力があることは自分の中で長所かなと思います。やりたいことがあったら行動してみてください。
― ありがとうございました！
沖縄から都会に飛び込み、大阪、六本木、銀座と活躍の場を広げてきたその背景には、常に「やりたいこと」に向かって行動する真っ直ぐな姿勢がある。その行動力はキャストという枠を超え、メディアでも活躍する彼女の大きな魅力だ。
また、常に「可愛い子探し」をすることで自身のモチベーションと自己肯定感を高め、美容や体質改善にも余念がない。これは現状に満足せず、さらに上を目指し続けるせなさんの真摯な姿勢の表れだろう。同性からの支持も厚いのは、そのような飾らない魅力と、内側から滲み出る美しさが多くの女性の共感を呼んでいるからに違いない。彼女のような生き方は、まさに自分らしく輝くことを体現している。（modelpress編集部）
