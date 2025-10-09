国立競技場開催「MUSIC BANK」第3弾アーティスト解禁 NMIXX・NEXZら出演決定【一覧】
【モデルプレス＝2025/10/09】12月13日・14日に国立競技場にて開催されるK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」より、第3弾アーティストが解禁された。
【写真】NEXZ、息ぴったりの片手パフォーマンス
第3弾のアーティストとして、NMIXX、xikers、NEXZ、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、CORTIS、IDIDの出演が決定した。第3弾追加出演アーティスト発表と各アーティスト出演日の決定を受けて、日別の申し込みが可能となるチケット（1日券）の先行受付もスタートしている。（modelpress編集部）
・日時：2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15：00／開演17：00（予定）
・会場：国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町10−1)
【DAY1＜12月13日（土）＞】
ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、NMIXX、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、KickFlip、Hearts2Hearts、IDID
スペシャルゲスト：Snow Man
【DAY2＜12/14(日)＞】
U-KNOW（TVXQ!）、Stray Kids、NiziU、IVE、&TEAM、xikers、ZEROBASEONE、TWS、 NCT WISH、NEXZ、izna、KiiiKiii、CORTIS
