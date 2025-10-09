塩月希依音Instagramより

【モデルプレス＝2025/10/09】NMB48の塩月希依音が10月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生初だというヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。

◆NMB48塩月希依音、人生初の金髪ショートにイメチェン


11月12日にリリースされるグループの32枚目のシングル「青春のデッドライン」でセンターを務める塩月は、「ジャケット写真が公開されました」と報告。「なんと！！約20年生きてきて初めて！＜金髪ショート＞にイメチェンしました」と人生で初めてとなるヘアスタイルに挑戦したと明かした。「ずっと、黒髪ロングだったので自分でも見慣れず鏡を見るたびに驚いてます！」とつづり、肩上ほどの長さの金髪を披露している。

◆塩月希依音のイメチェンに驚きの声


この投稿に、ファンからは「思わず2度見した」「こっちもビックリ」「新鮮でいい！」「別人級」「金髪ショートめっちゃ似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

