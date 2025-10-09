NMB48センター・塩月希依音「約20年生きてきて初めて」大胆イメチェンにファン衝撃「思わず2度見した」「別人級」
【モデルプレス＝2025/10/09】NMB48の塩月希依音が10月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。人生初だというヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】NMB48新曲センター、ファン衝撃の新ヘア
11月12日にリリースされるグループの32枚目のシングル「青春のデッドライン」でセンターを務める塩月は、「ジャケット写真が公開されました」と報告。「なんと！！約20年生きてきて初めて！＜金髪ショート＞にイメチェンしました」と人生で初めてとなるヘアスタイルに挑戦したと明かした。「ずっと、黒髪ロングだったので自分でも見慣れず鏡を見るたびに驚いてます！」とつづり、肩上ほどの長さの金髪を披露している。
この投稿に、ファンからは「思わず2度見した」「こっちもビックリ」「新鮮でいい！」「別人級」「金髪ショートめっちゃ似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
