国際親善試合で来日中のペルージャ

バレーボール男子日本代表の石川祐希を擁する欧州チャンピオンズリーグ（CL）覇者ペルージャ（イタリア）が来日中だ。オフ時間には東京名所を観光。購入したと見られる日本土産に、日本人ファンは和まされている。

ペルージャの公式インスタグラムとXは、ユニホームとタオルを身につけた熊のぬいぐるみを使って、クラブスタッフの東京観光の模様を紹介。浅草寺雷門やスカイツリー、渋谷のスクランブル交差点などを訪れた様子を動画で投稿している。

渋谷では、忠犬ハチ公がモチーフの渋谷区観光協会公式キャラクター「SHIBUYA HACHI」のぬいぐるみを購入。購入後はHACHIのぬいぐるみも加わって、東京タワーを観光するなど、ほのぼのとした動画投稿には、日本人ファンも多数反応した。

「購入されたのはハチ公？可愛いーーー」

「かわいいwww」

「めっちゃ満喫してる 選手たちも観光してほしいな」

「昨日アリーナで隣にワンちゃんいたから『あのワンちゃんは誰なの？』と話していました」

「ハチ公をお友達にしてくれてありがとうございます」

「シルクマちゃんの東京観光見てるだけで癒される」

ペルージャは7、8日と2日続けて、同じく日本代表・高橋藍が主将を務めるサントリーサンバーズ大阪との国際親善試合「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025」を戦い、2連勝を飾っている。



（THE ANSWER編集部）