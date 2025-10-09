え、【セリア】で全部110円ッ！？ 可愛くて便利♡「スマホアクセ」

可愛いだけじゃなく便利さも備わった「スマホアクセ」が、【セリア】なら110円（税込）で購入可能。ニュアンスカラーがおしゃれで、好きな角度に調節できるスマホリングや、チュールレースを使用したブレスレット感覚で使えるリストストラップなど。100均クオリティを超えるスマホアクセは、今すぐ買いに走りたくなるかも……！

お値段以上！ 可愛くておしゃれで便利なスマホリング

【セリア】「スマホリング シェル 六角形」\110（税込）

ニュアンス感のあるマーブル模様が、おしゃれで高級感のあるスマホリング。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「リング部分は、クルクルと360°回転するので、指につけた時やスタンドとして使用するときの微妙な角度の調整もOKです」とのこと。見た目も実用性も備わった優秀アイテムと言えそうです。

100均クオリティを超える激かわリストストラップ

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

スマホの落下防止に役立ちそうなリストストラップ。くすみピンク & ひらひらのチュールレースが大人可愛いリストストラップは、レポーターとも*さんも「一目ぼれ」したとのこと。ゴールドカラーの金具もアクセントになり、手首につけるとブレスレットのような華やかさをプラスできそうなのが魅力です。

クマとラメに胸キュン！ 感触もやみつきになるかも

【セリア】「スマホグリップ ラメ クマタイプ」\110（税込）

まるっこいフォルムのクマちゃんとキラキラのラメの組み合わせに、乙女心を鷲掴みにされそうなスマホグリップ。指に引っ掛けて落下防止。スタンド機能も付いている便利グッズです。レポーターとも*さんによると「空気の入ったクマちゃんフェイスは、ぷくぷくしていて気持ちよく、指でついつい押しちゃいます」とのこと。使うたびに、どんどん愛着が湧いてきそうです。

不器用でも大丈夫！ シンプルで使いやすいスマホアクセ

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

ゴールドカラーのリングとナスカンが高見えしそうなスマホアクセ。シンプルなデザインで、年齢・性別問わず使えそうです。ストラップシートをスマホケースに挟むだけで、取り付けも簡単そう。レポーターとも*さんによると、リングは「指で押すだけで開閉できる」とのことなので、不器用さんにもイチオシの商品です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



writer：mana.i