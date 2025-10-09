｢街の住みここちランキング2025｣愛知1位は6年連続“長久手市” 人気の理由は…｢名古屋へのアクセスもよく森など自然もある｣
大東建託が、ことしすでに発表している「街の住みここちランキング2025」愛知県版のベスト10！結果は6年連続で長久手市が1位！絶対的王者に君臨しています。そして、2位も6年連続で名古屋市昭和区。ついで千種区、東区、名東区。
【写真を見る】｢街の住みここちランキング2025｣愛知1位は6年連続“長久手市” 人気の理由は…｢名古屋へのアクセスもよく森など自然もある｣
では1位の長久手市のとなり、7位の日進市で聞きました。
（7位の日進市民・70代女性）
「日進市に住んで51年です」
Q.隣の長久手市6年連続で1位
「長久手は交通の便がどうかと思う。日進市は道の駅ができた。道の駅ができていいかなと思う」
（7位の日進市民・40代女性）
「長久手市には足元にも及びません。ジブリパークもIKEAもあるじゃん」
Q.ここは長久手に負けないんじゃないか
「交通の便」
「地下鉄ですよ。赤池始発だから座っていける」
（7位の日進市民・50代男性）
「長久手市の方が名古屋インターに近かったりで、お店も出来てきているし。日進市は余白の地があって、いろいろ誘致できたりとか住宅も建っていくと思う」
3位の千種区民はどう思う？
そして、2位の昭和区と接する3位の千種区で聞きました。
（3位の千種区民・60代女性）
「私（千種区が）1位だと思っていた」
Q.そのくらい住み心地いいですか？
「土地的に人柄もいいし、おだやかな所ですよ」
Q.昭和区は2位だったんですよ
「昭和区もすごくいいよ。千種区と同じで病院もあるし、スーパーもいっぱいあるし。両方とも好きな街だから。でも自分的にはこっち（千種区）の方が落ち着ける」
（3位の千種区民・20代男性）
「遊びに行くってなったら栄とかに出るので。東山線使って行きやすいので、割と千種区いいのかなって。納得の順位かなって思います」
（3位の千種区民・20代女性）
「（順位は）妥当かなって。名古屋市の中だったら千種区が一番。子育て世代にはもってこいかなって思います。駅前にすごくいろいろ、スーパーとか薬局とか全部あるから、このまま住み続けたいなって思いますね」
長久手市の魅力とは？
では、愛知県で6年連続1位の長久手市について、不動産の専門家は…
（日本ヴァリュアーズ・松原孝文さん）
「実際人気はありますね。名古屋にアクセスしやすいところや、西三河・豊田で務めている人も、長久手に住んでいるケースはあるので。リニモができイオンやイケア、大型商業施設がどんどんできることによって、よりいっそう人が集まって暮らしやすい街になってきている」
（長久手市民・40代女性)
Q.長久手市が住みここちランキング1位なの知ってた？
「それとなく。藤が丘に近いけど森もあって、万博公園とか。その辺の便利さとの兼ね合い」
（長久手市民・40代男性)
「街だけど美しい田園風景」
（長久手市民・60代女性)
Q.長久手市に住んで何年？
「45年。今は街ができてすごく変わった。便利ですめっちゃ。買い物も全部、長久手市内で完結する」
2位の昭和区は…治安がよくてアクセスもいい
さらに、2位の名古屋市昭和区でも聞きました。
（昭和区民・20代男性）
Q.昭和区は住み心地ランキング2位ですが？
「2位ですか？1位じゃないんですね」
Q.1位になれるくらい？
「あります。治安がいいし、アクセスもいい。名古屋や栄などの中心部に近い」
（昭和区民・70代女性）
「案外人が少ない。混んでいない、電車やバスが。（公共交通機関で）どこでもいける」
（昭和区民・30代女性）
「公園が大きくて図書館もある。子育てしやすい。駅近くて実家も帰りやすくて便利」
昭和区について、不動産鑑定士の松原さんは…
（松原さん）
「（昭和区は）品のあるイメージがある。利便性の面でも真ん中に桜通線、東西には鶴舞線も走っている。すごく皆さんのイメージはいいんだろうなと。われわれ（専門家）も、昭和区はいい住宅地のイメージは持っている」