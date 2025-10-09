大東建託が、ことしすでに発表している「街の住みここちランキング2025」愛知県版のベスト10！結果は6年連続で長久手市が1位！絶対的王者に君臨しています。そして、2位も6年連続で名古屋市昭和区。ついで千種区、東区、名東区。

【写真を見る】｢街の住みここちランキング2025｣愛知1位は6年連続“長久手市” 人気の理由は…｢名古屋へのアクセスもよく森など自然もある｣

では1位の長久手市のとなり、7位の日進市で聞きました。

（7位の日進市民・70代女性）

「日進市に住んで51年です」

Q.隣の長久手市6年連続で1位

「長久手は交通の便がどうかと思う。日進市は道の駅ができた。道の駅ができていいかなと思う」

（7位の日進市民・40代女性）

「長久手市には足元にも及びません。ジブリパークもIKEAもあるじゃん」

Q.ここは長久手に負けないんじゃないか

「交通の便」

「地下鉄ですよ。赤池始発だから座っていける」



（7位の日進市民・50代男性）

「長久手市の方が名古屋インターに近かったりで、お店も出来てきているし。日進市は余白の地があって、いろいろ誘致できたりとか住宅も建っていくと思う」

3位の千種区民はどう思う？

そして、2位の昭和区と接する3位の千種区で聞きました。



（3位の千種区民・60代女性）

「私（千種区が）1位だと思っていた」

Q.そのくらい住み心地いいですか？

「土地的に人柄もいいし、おだやかな所ですよ」

Q.昭和区は2位だったんですよ

「昭和区もすごくいいよ。千種区と同じで病院もあるし、スーパーもいっぱいあるし。両方とも好きな街だから。でも自分的にはこっち（千種区）の方が落ち着ける」

（3位の千種区民・20代男性）

「遊びに行くってなったら栄とかに出るので。東山線使って行きやすいので、割と千種区いいのかなって。納得の順位かなって思います」



（3位の千種区民・20代女性）

「（順位は）妥当かなって。名古屋市の中だったら千種区が一番。子育て世代にはもってこいかなって思います。駅前にすごくいろいろ、スーパーとか薬局とか全部あるから、このまま住み続けたいなって思いますね」

長久手市の魅力とは？

では、愛知県で6年連続1位の長久手市について、不動産の専門家は…



（日本ヴァリュアーズ・松原孝文さん）

「実際人気はありますね。名古屋にアクセスしやすいところや、西三河・豊田で務めている人も、長久手に住んでいるケースはあるので。リニモができイオンやイケア、大型商業施設がどんどんできることによって、よりいっそう人が集まって暮らしやすい街になってきている」

（長久手市民・40代女性)

Q.長久手市が住みここちランキング1位なの知ってた？

「それとなく。藤が丘に近いけど森もあって、万博公園とか。その辺の便利さとの兼ね合い」



（長久手市民・40代男性)

「街だけど美しい田園風景」



（長久手市民・60代女性)

Q.長久手市に住んで何年？

「45年。今は街ができてすごく変わった。便利ですめっちゃ。買い物も全部、長久手市内で完結する」

2位の昭和区は…治安がよくてアクセスもいい

さらに、2位の名古屋市昭和区でも聞きました。



（昭和区民・20代男性）

Q.昭和区は住み心地ランキング2位ですが？

「2位ですか？1位じゃないんですね」

Q.1位になれるくらい？

「あります。治安がいいし、アクセスもいい。名古屋や栄などの中心部に近い」



（昭和区民・70代女性）

「案外人が少ない。混んでいない、電車やバスが。（公共交通機関で）どこでもいける」

（昭和区民・30代女性）

「公園が大きくて図書館もある。子育てしやすい。駅近くて実家も帰りやすくて便利」



昭和区について、不動産鑑定士の松原さんは…



（松原さん）

「（昭和区は）品のあるイメージがある。利便性の面でも真ん中に桜通線、東西には鶴舞線も走っている。すごく皆さんのイメージはいいんだろうなと。われわれ（専門家）も、昭和区はいい住宅地のイメージは持っている」