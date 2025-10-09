上田綺世が背番号18に変更した理由を明かした

日本代表FW上田綺世が10月9日、背番号へのこだわりを明かした。

パナソニックスタジアム吹田でキリンチャレンジカップ2025 パラグアイ戦の前日練習に参加。今シリーズで9番から18番へ背番号を変更した上田はその強い思いを告白した。

「ようやく自分が欲しかった番号をもらえた」

パラグアイ戦を前に大阪入りした上田が堂々と話し始めた。今シリーズから18番を付けることになったが「以前から伝えていた」と待望の新番号だったと明かした。

「予選が始まる時とかにもずっと伝えていましたけど、番号を変えるのはそんな簡単なものでもない。9番を代表側からもらって、そこは自分の中でもリスペクトを感じていた。番号にふさわしいような活躍を責任を持ってしなきゃいけないと思っていました。予選が終わって自分がずっと伝えていた部分。お願いしてようやく受け入れてもらえるタイミングが来た。国と一緒に背負って戦えるというのはすごく僕にとっては特別です」

思い入れのある18番。もともとは、サッカーをやっていた父が元ドイツ代表FWユルゲン・クリンスマン氏の大ファンで18番を付けていた。その背中は上田の憧れでもあり「父の真似をして18番を付けてきた」という。親子を繋ぐ番号。「海外でも代表でもプレーする今だからこそ、そこにはこだわり続けたい」と、熱を込めた。

今シーズン開幕から、オランダの名門フェイエノールトで圧倒的な存在感を見せ、ここまでリーグ8戦8発。得点ランク首位をひた走り、エースとしての地位を確立した。日本代表でも絶対に欠かせない上田。「クラブで残している結果を評価してもらってここに呼ばれている。どう結びつけるかという部分でいうと、もちろん結果が出ているから自信を持ってプレーできるし、いい方にここ（日本代表）でも影響すると思っています」。森保監督が率いて臨んだ東京五輪では18番を付けた。次はワールドカップの舞台へーー。背負った熱い気持ちをシュートに込めて、パラグアイ戦に臨む。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）