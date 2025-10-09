ジョージ・クルーニー『オーシャンズ14』の予算を獲得 ブラピ＆ジュリア・ロバーツら復帰で来年撮影開始
ジョージ・クルーニーやブラッド・ピット、マット・デイモン、ジュリア・ロバーツら、豪華キャストが出演した「オーシャンズ」シリーズ。待望の新作『オーシャンズ14』が、予算を獲得し、来年にも撮影を開始する見込みだと、ジョージが明かした。
【写真】『オーシャンズ11』フォトギャラリー
2001年に公開された『オーシャンズ11』は、スティーヴン・ソダーバーグ監督、ジョージ・クルーニー主演で公開された詐欺師の活躍を描く作品。2004年には続編となる『オーシャンズ12』、2007年には『オーシャンズ13』が公開され、大ヒットを記録した。2018年にはスピンオフの『オーシャンズ8』が公開されたほか、マーゴット・ロビー主演の前日譚の企画も報じられている。
Varietyによると、ジョージがE！Newsに対し、「ワーナー・ブラザースで予算を得たばかりで、今準備をしている所です」とコメント。「あとはスケジュールの問題ですから、撮影開始日を決めるだけです。おそらく、9から10カ月後には撮影を開始すると思います」と語ったそうだ。
また、オリジナルキャストのジュリアとブラッド、マット、ドン・チードルが復帰する予定であると語り、「昨晩ジュリアと夕飯を食べました。彼らは今も本当に大切な友人なので、一緒に仕事が出来たら楽しいですね」と話したという。
なお、ジョージは2023年にUproxxに対し、「『オーシャンズ』の素晴らしい脚本が手に入ったから、ついに新作を作るかもしれない。本当に素晴らしい脚本なんだ」とコメント。今年1月には、『ジョン・ウィック』や『ブレット・トレイン』、『フォールガイ』を手掛けたデヴィッド・リーチが、監督として初期交渉に入ったと伝えられた。
【写真】『オーシャンズ11』フォトギャラリー
2001年に公開された『オーシャンズ11』は、スティーヴン・ソダーバーグ監督、ジョージ・クルーニー主演で公開された詐欺師の活躍を描く作品。2004年には続編となる『オーシャンズ12』、2007年には『オーシャンズ13』が公開され、大ヒットを記録した。2018年にはスピンオフの『オーシャンズ8』が公開されたほか、マーゴット・ロビー主演の前日譚の企画も報じられている。
また、オリジナルキャストのジュリアとブラッド、マット、ドン・チードルが復帰する予定であると語り、「昨晩ジュリアと夕飯を食べました。彼らは今も本当に大切な友人なので、一緒に仕事が出来たら楽しいですね」と話したという。
なお、ジョージは2023年にUproxxに対し、「『オーシャンズ』の素晴らしい脚本が手に入ったから、ついに新作を作るかもしれない。本当に素晴らしい脚本なんだ」とコメント。今年1月には、『ジョン・ウィック』や『ブレット・トレイン』、『フォールガイ』を手掛けたデヴィッド・リーチが、監督として初期交渉に入ったと伝えられた。