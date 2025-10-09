櫻坂46、13thシングルBACKSセンターは谷口愛季 ジャケットアートワーク公開
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」のジャケットアートワークが公開され、BACKSのセンターを三期生の谷口愛季が務めることが明らかになった。
【写真】櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」ジャケットアートワーク
今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションは、7thシングル「承認欲求」のアートワークも手掛けたTOCCHIが務めた。コンセプトは「櫻の軌跡」。櫻坂46として歩んできた軌跡が大地を形づくり、その上に立つメンバーがきらびやかな衣装を身にまとう。美しく、自信と誇りに満ちた表情で、堂々たる力強いポージングを見せている。
TYPE-Aは表題曲センターを務める三期生の村井優が単独で表紙を飾り、フロントの二期生・守屋麗奈、三期生・山下瞳月がTYPE-Bで圧倒的なオーラを放つ。TYPE-DのアートワークはBACKSメンバーで構成されており、今作のBACKSメンバーのセンターが谷口愛季であることも明かされた。併せて、BACKSメンバーによって構成されたティザー映像もYouTube Shortsにて公開されている。
