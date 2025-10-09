ちとせよしの、近影　※「ちとせよしの」インスタグラム

　アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。

　佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。

　今回は、胸元があらわな水色のワンピース姿を投稿。カメラを見つめて様々なポーズをきめ、「あっという間に10月　だいぶ涼しくなってきたけど暑がりさんなのでまだまだ半袖です」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「お姫様みたい」などの声が多数寄せられた。

引用：「ちとせよしの」インスタグラム（@chitose_yoshino）