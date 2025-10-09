元鉄工所勤務グラドル25歳、大胆なワンピース姿が「スタイル抜群」「美しすぎ」と絶賛の声
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。
【写真】元鉄工所勤務25歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は、胸元があらわな水色のワンピース姿を投稿。カメラを見つめて様々なポーズをきめ、「あっという間に10月 だいぶ涼しくなってきたけど暑がりさんなのでまだまだ半袖です」とつづった。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「お姫様みたい」などの声が多数寄せられた。
引用：「ちとせよしの」インスタグラム（@chitose_yoshino）
