中川翔子、父・勝彦さんの姉と“顔出し”2ショット「お姉さんも綺麗」 意外すぎる経歴も明かしファン驚き
タレントの中川翔子が、9日にインスタグラムを更新。ミュージシャンや歌手として活躍した父・中川勝彦さんの姉が産まれたばかりの双子に会いにきてくれたことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】中川翔子と父・勝彦さんの姉が双子を抱っこ（ほか5枚）
9月30日に双子を出産した中川は「勝彦さんのお姉ちゃんが双子に会いに来てくれたよ わたしにドラクエを教えてくれたひと！」とつづり、勝彦さんの姉と双子を抱っこする幸せそうな2ショットを公開。
さらに、投稿内では勝彦さんの姉について「くらもちふさこさんのアシスタントをしてたから絵が超絶うまいの！ 大尊敬してる」とコメント。『いつもポケットにショパン』などで知られる漫画家・くらもちふさこさんのアシスタントをしていたという意外な経歴も明らかになった。
コメント欄にはファンから「お姉さんも綺麗」「本当に双子って可愛いですね」「みんなに頼りながら生きていきましょー！」「叔母さまがくらもちふさこ氏のアシスタント！！それは凄い」などの反響が集まっている。
■中川翔子（なかがわ しょうこ）
1985年5月5日生まれ。東京都出身。「しょこたん」の愛称でファンに親しまれ、歌手、タレント、グラビアなどマルチに活躍。YouTubeに自身のチャンネルをもっており、精力的に動画を投稿している。2023年4月には公式ファンクラブサイトのメールマガジンで、一般男性と結婚することを発表、同年10月にはハワイでの挙式を報告した。そして2025年5月には第1子の妊娠と新事務所の立ち上げもSNSで公表している。
引用：「中川翔子」インスタグラム（＠shoko55mmts）
