明日花キララ、パリコレでのドレス姿に反響「お人形さんすぎる」 現地ではトラブル続きで「正直心が折れそうに」
タレントの明日花キララ（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。フランス・パリで開催中のパリ・ファッションウィーク（通称パリコレ）のランウェイに立った姿を披露し、華やかなドレス姿に大きな注目が集まっている。
【写真】「お人形さんすぎる」パリコレでのドレス姿を披露した明日花キララ
青と白のチュールが重なった華やかなドレスに、ベール付きの帽子とグローブを合わせた装いを披露。まるで絵本の中から飛び出してきたような“ドール感”あふれる姿で、観客を魅了している。
投稿では、「パリ入りしてから実はトラブルの連続でした」「外国人モデルさんを６人お願いしていたのに全員本番直前まで見つからなかったり、車で当て逃げにあったり、大事な荷物を空港に置いてきたり、せっかく日本から衣裳を持ってきたのに外国人モデルさんの6着ぶんが全て無しになりそうだったり…」とトラブル続きであったことを明かし、「自分の責任であり配慮が足りてなかったからですが、正直心が折れそうになる瞬間もたくさんありました」と振り返った。
しかし、「でも最後には必ず奇跡が起きる。起こしてみせる!!そう信じられたのは、パリコレ日本メンバーの努力とまっすぐな姿を見ていたからでした」と力強くつづり、「いろんなトラブルは確かにありましたが、その中でもこうして最後まで一緒に走ってくださったこと、この奇跡の舞台を現実にしてくれたこと、忘れません。感謝しています」と、支えてくれた仲間たちへの思いをつづった。
コメント欄には、「お人形さんすぎる」「本当に綺麗すぎて何回も見た」「様々な困難を乗り越えてステージをやり切った姿は最高に立派です」「色々あったけど素敵な舞台 見事成功で終わってよかった。素敵な光景をありがとう」など、温かいメッセージが寄せられている。
