Aぇ! group関連番組、各局対応に追われる 草間リチャード敬太の逮捕→釈放受け【一覧】
5人組グループ・Aぇ! groupの草間リチャード敬太が、4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していたが、これにともない、同グループに関連する番組が対応に追われた。
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
各局の対応は以下の通り。
■Aぇ! group関連番組 各局の対応まとめ
▼4日放送
大阪ABCテレビ『あっちこっちAぇ！』（毎週土曜 深0：25〜0：55 ※関西ローカル）
→別番組に差し替え、11日は通常放送
▼5日放送
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）
→放送内容を変更
▼7日発表
MBSテレビ『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）
→当面の間、放送休止を発表
▼8日放送
FM大阪『Aぇ! group 小島健のラジキング』（毎週水曜 後6：30）
→冒頭に「今回のラジキングもいつも通り僕、小島健が、楽しくお話していきたいと思います。最後までお付き合いください」とあいさつ後、通常放送
MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）
→末澤誠也と佐野晶哉が謝罪。15日以降の放送は、4人での放送を継続すると発表
▼9日発表
フジテレビ『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）
→「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と発表
【写真】車内の様子は…Aぇ! group・草間リチャード敬太容疑者が送検
各局の対応は以下の通り。
■Aぇ! group関連番組 各局の対応まとめ
大阪ABCテレビ『あっちこっちAぇ！』（毎週土曜 深0：25〜0：55 ※関西ローカル）
→別番組に差し替え、11日は通常放送
▼5日放送
日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00）
→放送内容を変更
▼7日発表
MBSテレビ『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28 ※関西ローカル）
→当面の間、放送休止を発表
▼8日放送
FM大阪『Aぇ! group 小島健のラジキング』（毎週水曜 後6：30）
→冒頭に「今回のラジキングもいつも通り僕、小島健が、楽しくお話していきたいと思います。最後までお付き合いください」とあいさつ後、通常放送
MBSラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（毎週水曜 後10：00）
→末澤誠也と佐野晶哉が謝罪。15日以降の放送は、4人での放送を継続すると発表
▼9日発表
フジテレビ『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）
→「10月12日放送に関しましては当初の内容を変更し、放送いたします。お楽しみください」と発表