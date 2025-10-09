金足農・吉田大輝

　日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され、提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。一方で、志望届を提出しなかった主な高校生、大学生は以下の通り。

　▽投手

吉田　大輝（金足農）

洲永　俊輔（佐野日大）

下重　賢慎（健大高崎）

山田　琉聖（東農大二）

藤平　寛己（東海大菅生）

中村　心大（早実）

福田　拓翔（東海大相模）

芹沢　大地（高蔵寺）

桑山胱太朗（津田学園）

西村　一毅（京都国際）

新井　瑛太（滝川）

阪下　　漣（東洋大姫路）

宮口　龍斗（智弁和歌山）

堀田　昂佑（広陵）

菱川　一輝（明大）

平野　大智（亜大）

飯田真渚斗（国学院大）

市川　　祐（日大）

国本　航河（筑波大）

　▽捕手

横山　　悠（山梨学院）

能美　誠也（星稜）

　▽内野手

小上防登生（東海大菅生）

金本　貫汰（東海大相模）

田西　　称（小松大谷）

岡部飛雄馬（敦賀気比）

赤埴　幸輝（天理）

イーマン琉海（エナジックスポーツ）

小沢　周平（早大）

藤原　夏暉（青学大）

　▽外野手

坂本慎太郎（関東第一）

阿部　葉太（横浜）

中村龍之介（東海大相模）

福元　聖矢（智弁和歌山）

奥　　駿仁（西日本短大付）