金足農・吉田大輝はプロ志望届を提出せず…２３日にドラフト会議
日本高野連と全日本大学野球連盟は９日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１２４人、大学生１７６人の計３００人が公示され、提出者は２３日に開かれるドラフト会議での指名対象選手となる。一方で、志望届を提出しなかった主な高校生、大学生は以下の通り。
▽投手
吉田 大輝（金足農）
洲永 俊輔（佐野日大）
下重 賢慎（健大高崎）
山田 琉聖（東農大二）
藤平 寛己（東海大菅生）
中村 心大（早実）
福田 拓翔（東海大相模）
芹沢 大地（高蔵寺）
桑山胱太朗（津田学園）
西村 一毅（京都国際）
新井 瑛太（滝川）
阪下 漣（東洋大姫路）
宮口 龍斗（智弁和歌山）
堀田 昂佑（広陵）
菱川 一輝（明大）
平野 大智（亜大）
飯田真渚斗（国学院大）
市川 祐（日大）
国本 航河（筑波大）
▽捕手
横山 悠（山梨学院）
能美 誠也（星稜）
▽内野手
小上防登生（東海大菅生）
金本 貫汰（東海大相模）
田西 称（小松大谷）
岡部飛雄馬（敦賀気比）
赤埴 幸輝（天理）
イーマン琉海（エナジックスポーツ）
小沢 周平（早大）
藤原 夏暉（青学大）
▽外野手
坂本慎太郎（関東第一）
阿部 葉太（横浜）
中村龍之介（東海大相模）
福元 聖矢（智弁和歌山）
奥 駿仁（西日本短大付）