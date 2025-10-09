米と背脂のハーモニー「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」

やっと涼しくなって、食欲の秋に！ ひと時、ダイエットは忘れて食欲を解放。たまごの入ったこってり「月見背徳メシ」に溺れるのもいいかも。最初にご紹介するのは「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」328円。手に取った瞬間から、どっしりと重く、ボリューム感が伝わってきます。

おむすびのごはんは、鶏ガラのうま味とペッパーがきいた醤油ごはん。中には、1/2カットした煮たまごに、こってり病みつきになる味わいの背脂が入ったガーリックマヨ入り。どこから食べてもこってりとした味わいが楽しめて、1個で心もお腹も満たされます！

カロリーは1個354kcalです。



トリプルチーズの背徳感「チーズに溺れろ！ 月見チーズバーガー」

月見といえば、お団子？ いえいえ、昨今はなぜかバーガーを連想してしまうから不思議ですね。

「チーズに溺れろ！ 月見チーズバーガー」430円は、袋を少し切ってレンジアップして味わうチーズバーガー。パープルに、黄色いお月様が描かれているパッケージが印象的です。

レンジアップしたほかほかのバーガーには、ジューシーなパテとトマトソース、目玉焼き、コクとうま味を凝縮したチェダーチーズ3枚が挟まれています。かぶりつくと、とろ〜りとチーズがあふれ、まさにチーズに溺れるような感覚に！

気になるカロリーは1個あたり412kcalです。



【背徳感マシマシ！！ おすすめプラス食材】

「チーズに溺れろ！ 月見チーズバーガー」＋「やみつきポテト ブラックペッパー味」

「ファミリーマート」では、「月見背徳メシ」に店内の定番メニューを組み合わせることで、さらに背徳感にどっぷり浸かるおすすめの食べ方を提案しています。

ハンバーガーにはポテトが付き物。そこで「チーズに溺れろ！ 月見チーズバーガー」に、「ファミリーマート」の冷凍惣菜である「北海道産じゃがいも やみつきポテト ブラックペッパー味」203円を組み合わせて味わうことをおすすめします。

どちらも電子レンジで加熱するだけなので作り方も簡単です。

お皿に盛りつけるとまさにグルメバーガー！

濃厚チーズを3枚使用した月見バーガーに、スパイシーなポテトが合わさり、背徳感が加速！ 次のひと口を無限に誘う、相性抜群のコンビですね。

ちなみにポテトのカロリーは100g・256kcal。バーガーと合わさると668kcalです。



食欲をかき乱す絶景「月見天津飯（背脂入り炒飯）」

次にご紹介するのは、天津飯で丸い月を表現した「月見天津飯（背脂入り炒飯）」698円。



背脂を加えることでコッテリ感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げたたまごをのせて、豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をトッピング。

器の内径は約16cmもあり、ごはんを覆うたまごがこんもりとして、静かな迫力があります。

見た目はふわふわのたまごがやさしいイメージだけど、食べるとコッテリ！ とろんとした餡をごはんにからめながら食べ進めるのがおすすめです。

カロリーは647kcalです。



【背徳感マシマシ!! おすすめプラス食材】

「月見天津飯（背脂入り炒飯）」＋「焼き餃子」

「月見天津飯（背脂入り炒飯）」に、「ファミリーマート」のチルド惣菜「国産豚肉・キャベツ使用 焼き餃子」358円を組み合わせてみませんか？

おうちに居ながらにして天津飯＆餃子と、まるで街中華に出かけたようなメニューが味わえます。

ダイエットのことやらなんやかや、明日のことは気にしない！ と決めた時に、試してみて！



チーズに沼る！「月見カルボナーラ風グラタン」

キャッチコピーが「チーズに沼る！」。

ニンニクを加えたクリーミーなホワイトソースがやみつきになる「月見カルボナーラ風グラタン」578円。

卵黄風ソースでまんまるの月を表現しています。

パスタはペンネ風のショートパスタ。ミルクにニンニクなどを加えたホワイトソースと濃厚なチーズソースを合わせて、さらにミックスチーズ、パルメザンチーズなどをトッピング。

もっちり食感のパスタにクリームがよくからまり、ニンニクと濃厚なチーズの風味が、食欲を刺激します。

カロリーは390kcalです。



このガッツリ感は、もはや主役！ 「月見ガーリックベーコンポテサラ」

最後にご紹介するのがお惣菜の「月見ガーリックベーコンポテサラ」320円。

ニンニク背脂入りのコクのあるガーリックポテトサラダに、黒こしょうをきかせたガーリックマヨソースをかけて、ベーコン・ゆでたまごをのせたガッツリ系のポテトサラダです。仕上げにフライドガーリックをトッピングすることで、背徳感をアップ。



こってり＆ガツンとした風味が楽しめ、サイドメニューというより主役級のポテトサラダです。

カロリーは1個212kcalです。



【背徳感マシマシ!! おすすめプラス食材】

「月見ガーリックベーコンポテサラ」＋「肉の旨みとコク パンチェッタ」

「月見ガーリックベーコンポテサラ」は、プラケースに入っているときの見た目より、器に盛り付けるとポテトのボリュームがたっぷり。

このボリューム感をさらにアップしたいときに合わせたいのが「ファミリーマート」で販売している「肉の旨みとコク パンチェッタ」235円。

パンチェッタは、ベーコンの仲間で、豚バラ肉の塩漬けを熟成させたもの。「ファミリーマート」の「肉の旨みとコク パンチェッタ」は、短冊状にカットされたほどよい塩味とうま味がきいたしっとり食感。そのままでも加熱してもOK。

今回はパンチェッタを電子レンジで軽く加熱してから、「月見ガーリックベーコンポテサラ」にプラスしました。

加熱したパンチェッタの香ばしさとうま味が加わり、よりリッチに味わいに。副菜というよりは、主役級のお惣菜。つまみにこだわりのある居酒屋さんで出てきそうなメニューです。

お酒のおつまみとしてもぴったりですよ。

やっと秋を迎え、食欲が爆発する今日この頃。十五夜が過ぎ、秋が深まるこれからが魅惑の「背徳メシ」の本番かもしれません。

今日はガッツリ食べるぞ！ というときに、ぜひ「ファミリーマート」に立ち寄り、お試しください！



▶▶「コンビニスイーツ」の記事一覧はこちらから！



Text ＆ Photo：YUKO



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

