サッカーのスペイン・リーグは8日、ビリャレアル―バルセロナ戦を12月20日に米フロリダ州マイアミで開催すると発表した。欧州では初のリーグ戦海外開催になる。

リーグのテバス会長は「この試合で我々はラ・リーガとスペインのサッカーを全く新しいレベルに引き上げる歴史的な一歩を踏み出す」と声明を発表した。2026年W杯北中米大会を見据え、リーグのブランド力を高める狙いがあり「世界中の何百万人ものファン、特に情熱的に自チームを応援して少なくとも一度は生で観戦する機会を得るに値する多くのファンを代表している」と指摘。「スペイン中のスタジアムで毎週試合を楽しむ人々へのコミットメントを損なうことなく、我々のサッカーをグローバルなファンベースに近づけることを目的としている」と訴えた。

ホーム戦が海外開催となるビリャレアルの地元サポーターからは反発もあったが、シーズン券保有者は米国への旅費が補償され、観戦しない場合はシーズン券代金の30％が割り引きされる。ビリャレアルのロッチ会長は「クラブにとっては米国という重要な国で成長し、知名度を獲得する歴史的な機会。この戦略で我々は世界中のファンに到達し、クラブとラ・リーガのブランド拡大を続けることが可能になる」と意義を語った。