¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Ç¥³¡¼¥Á¶È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖMAO¡¡RINK¡×¤Ç8·î¤Ë³«¹»¤·¤¿¡ÖÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÎý½¬¤ò½é¸ø³«¤·¡ÖËèÆüÂçÊÑ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤â130¡ó¤ÎÎÏ¤ÇÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤«¤éÌó70¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÍÄÃÕ±à»ù¤«¤é¾®³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç·×12¿Í¤Î½êÂ°Áª¼ê¤òÁªÈ´¡£É¹¾å¤Ç¡Ö»ØÀè¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¡×¡Ö²¼¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤È½õ¸À¤·¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»ØÆ³¤ò¸«¤»¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ì¥¨¡¢Î¦¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾¾ÅÄÍªÎÉ¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£