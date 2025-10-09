Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月9日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はEARTH JETS・三浦智博（連盟）。自身4戦目にしてMリーグ初勝利を手にできるか。立ちはだかるのは、目下個人1位と絶好調のEX風林火山・内川幸太郎（連盟）だ。

【映像】三浦智博、待望の初勝利は？

今期からMリーグ入りした三浦だが、ここまでは展開に恵まれていない。3戦して2着1回、ラス2回。マイナスポイントも3ケタに迫り、今のところはいいところなしだ。とはいえ、実力主義で選ばれたとされる4人のうち1人だけに、1年目からの活躍は必須。強敵揃いの卓で、活路を見出だせるか。

逆に絶好調なのが内川。今期からEX風林火山の赤いユニフォームに袖を通したが、自身の初戦ラスからその後は3連勝。気づけば個人首位の活躍ぶりだ。責任を感じながら戦うリーダーから、一人のプレーヤーとして戦えていることが好循環へとつながっている。今、最も楽しく打っている選手であることは間違いない。

他の2選手は、いずれもMVP経験者という強者だ。昨期のMVP・セガサミーフェニックスの醍醐大（最高位戦）は、ここまで▲39.1。さすが醍醐という場面は演出するものの、まだ昨期のような手が付けられない強さは出せていない。この試合が攻勢に転じるきっかけになるか。

戦闘民族と呼ばれるU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）は、今期もしっかりチームにポイントを持ち帰っている。しかしここ最近はチームメイトがじりじりとポイントを減らし、周囲から見る以上にチーム内には緊張が走っている。ラスならチームはマイナス域に転落。鈴木優がここで踏ん張る。

【10月9日第1試合】

EARTH JETS・三浦智博（連盟）個人37位 ▲99.4

EX風林火山・内川幸太郎（連盟）個人1位 ＋143.4

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人27位 ▲39.1

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人9位 ＋72.3

【10月7日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋328.5（14/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 赤坂ドリブンズ ＋33.6（12/120）

4位 U-NEXT Pirates ＋22.9（18/120）

5位 KADOKAWAサクラナイツ ▲11.1（12/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲24.3（16/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲62.6（14/120）

8位 BEAST X ▲66.1（16/120）

9位 EARTH JETS ▲154.8（14/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

