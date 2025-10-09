レストラン外のテーブル席に電動自転車が猛スピードで激突 乗っていたのは“少年” 店主温かく「子供まだ小さく…怒鳴って怖がらせる必要ない」 トルコ
トルコ南東部のレストランで、店主が目撃した驚きの瞬間。
レストランの店主は「25年間ここで営業してきたけどこんなこと初めてだよ！」と語ります。
一体何があったのでしょうか。
店の外にあるテーブル席に座っていた常連客。
このあと、楽しい食事に水を差す瞬間が訪れます。
突然、電動自転車が現れ、テーブルめがけて猛スピードで突進！
衝撃で客たちは椅子から転げ落ち、尻もちをつく様子も。
テーブルの料理や飲み物も散乱し、大惨事に。
レストランの店主は「『ドン！』という音がして周りを見たら人が倒れていた」と当時を振り返ります。
騒ぎを聞きつけ、集まってくる従業員や他の客たち。
突進した電動自転車に乗っていたのは少年でした。
レストランの店主：
（電動自転車に乗っていた）子どもはまだ小さく、私たちも自分の子どもの頃を思い出しました。だから子どもの心を傷つけたり、怒鳴ったりして怖がらせる必要はありませんでした。
店主によりますと、事故の原因は電動自転車のアクセルに手が引っかかり、止まれずに衝突してしまったということでけが人はいませんでした。