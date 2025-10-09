【ディズニー】“めっちゃ大好評”美味しいお土産をエミリンが紹介「喜ばれると思う」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【止まらない購買欲】ディズニーランド＆シーでまた買い放題をしてしまったか新作グッズが可愛すぎたので収集癖が止まらないンゴ』という動画を投稿。今回の動画では、大松さんが購入したディズニーグッズの数々を紹介。その中には、“お土産として大好評”と絶賛されていた商品が♪

【関連】 【ディズニー】これがあれば便利♪パークを快適に過ごせるグッズをエミリンが紹介「手放せない」

大松さんが、「これめっちゃ可愛い！」と紹介した商品はこちら！

■ミニカップラーメン

東京ディズニーリゾート / カップラーメンミニ 4個 リトルグリーンメン 税込1,500円（公式サイトより）

おやつや軽食にぴったりなミニサイズのカップラーメンが4個セットになった商品。

オリジナルシーフード味となっており、カップラーメンの中にはリトルグリーンメンがデザインされた、なるとやグリーンの麺が入っているので見た目も味も楽しめそう♪

取っ手がついたパッケージもとってもキュートです！

■大松さんおすすめのお土産

大松さんは、「お姉ちゃんの家族にも前回お土産であげたんだけど、めっちゃ大好評でした！」「美味しいし可愛いんですよ」「味もね、すごい美味しかったの」と、見た目だけでなく、お味にも満足できるとコメント♪

また、「デカすぎないからさ、これ姪っ子さんにあげたら姪っ子もすごい美味しく食べてくれたみたいで。ちょうどいいサイズ感っていうのもいいなと思います」「喜ばれると思うので、ちょっと買って欲しい。みんなに」とおすすめしてくれました！

◼︎動画もチェック

動画内では、そのほかにも大松さんが購入したたくさんのディズニーグッズが紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。