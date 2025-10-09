賃貸住宅大手の大東建託が発表した2025年の「自治体ブランドランキング」で、金沢市が全国1位に輝きました。このランキングは、全国のおよそ18万人を対象に、「住んでいない人」の目線から街のイメージや認知度について尋ね、ブランド偏差値を算出して作成されています。

3位は北海道小樽市、2位は神奈川県鎌倉市。そして全国の有名観光地を抑えて金沢市がトップに立った理由について取材しました。

地元と観光客の反応は「びっくり」

金沢市が全国1,890の自治体の中で栄えある1位になったという結果に対し、地元の人や観光客からはさまざまな声が聞かれました。

観光客の声

・「えっ、北海道をおさえて一位？びっくりです」

・「治安の良さ！」「みんな良い人ですね。通りすがりの人もあたたかい」

・「海の幸？歴史的なものもたくさんあるしすてきな兼六園もある」

・「新幹線が通って東京からも来やすくなったというところだと思う」

金沢市民の声

・「おっすごい」「それはちょっとやばくない？そんなことあるんですか？」

・「駅がきれいだから」「田舎っぽいといったらあれだけど…びっくりです。住みやすい、めちゃくちゃ住みやすい。空気も美味しいからとても良い」

「海鮮とかも美味しいのでそこら辺がいいかなと」1位獲得の要因は？専門家の分析

大東建託賃貸未来研究所フェローで麗澤大学の宗健教授は、回答者が寄せたコメントからその要因を分析します。

麗澤大学 宗健さん「『歴史』『文化』『食文化』『観光』がやっぱり上位にでてきた。伝統のある街が、昔ながらのことを大切にしていて、かつ街並みもきれいで、食べるものがおいしいというところで非常に高くなっている」

さらに北陸新幹線の開業で金沢に足を運ぶ人が増えたことが高評価の背景にあると分析します。

宗健さん「北陸新幹線が開通して、東京からのアクセスが非常に良くなった。金沢市に訪れたことがあると答えた方が44・4%、地方都市としてはすごく高い。実体験に基づいた評価の高さというのが今回の1位の背景だと思う」

石川・輪島市は63位と健闘 地域固有の魅力と強さ

今回1890の自治体の中で63位となったのが2024年の地震や豪雨で大きな被害を受けた輪島市です。

宗教授は、輪島市の持つ朝市や祭り文化、輪島塗といったもともとの知名度と評価の高さが、災害で揺らがなかったと分析しています。

宗健さん「災害があって大変ということが必ずしもマイナスイメージにはなっていない。むしろコメントを読むと、『大変だろうけどがんばってください』とかどちらかというと寄り添うようなコメントが多くて、災害があったからあそこはちょっとねというネガティブな方向には伝わっていないみたいだった」

ランキング指標となったブランド偏差値は、「良いイメージがある」割合から「悪いイメージがある」割合を引いた値に、認知率をかけて算出しています。金沢市は、このブランド偏差値がほかの自治体と比べて飛びぬけて高かったということです。

今後もこのブランド力を維持していくために何が必要か。宗教授は、「観光客の人数や規模を追わずに、1人ひとりの満足度を高めていくことが大切」だと提言しています。