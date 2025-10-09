「いい部屋ネット」調べ 恒例の都道府県別「街の住みここちランキング2025」が発表されました。

【写真を見る】「美しいものを見ると涙が出る」秋の高山祭に外国人観光客も感動 「住みここちランキング」岐阜県内16位の高山市の魅力を市民に聞くと…

ランキングが岐阜県内16位となった高山市。去年は多治見市の一つ上の15位でしたが、ことしは順位が入れ替わりひとつランクダウン。それでも、10月9日は伝統の祭で活気に沸いています。

ユネスコの無形文化遺産に登録されている高山祭。絢爛豪華な祭屋台が古い街並みを進み、櫻山八幡宮の参道や境内に曳き揃えられると、観光客らはきらびやかな装飾や精巧な彫刻に見入っていました。

正午からは呼び物の「からくり奉納」が行われ、多くの外国人観光客の姿もありました。

（カナダから）

「とても独創的。華やかで興味深いです」

「感動しました。美しいものを見ると涙が出るわ」

（ドイツから）

「ここにはまだ着いたばかりだけど、この景色はすごいね。色鮮やかでとても印象的だよ」

地元のひとたちに街の魅力を聞きました。



（高山市民）

「江戸時代から続く古い街並みが残っていること。きれいな道が保たれているのは私たちの街の魅力」

「たくさんの人が来るようにきれいにしたり、おもてなしを良くしたりするところ」

「海外からも他県からもたくさんここに集まってきてくれて、毎日いろいろな人と会えるのが魅力のひとつ」