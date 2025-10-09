これからの気象情報です。

10日(金)は夕方以降、雨が降るところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。

9日(木)夜のはじめごろまで高波に注意してください。



◆10月10日(金)の天気

・上越地方

雲の多い1日となりそうです。夕方からは雨の降る可能性があります。

最高気温は22～23℃とこの時期らしい気温でしょう。



・中越地方

日中は日差しが届くこともありますが雲が多いでしょう。夜は雨の降るところがありそうです。

最高気温は21～22℃の予想です。9日(木)と同じくらいでしょう。



・長岡市と三条市周辺

雲が多めながらも日中は日も差すでしょう。夜は雨の降るところが多い見込みです。

最高気温は22℃くらいの見込みです。この時期らしい気温となりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

雲に覆われますが、日中は日差しが届くこともあるでしょう。夜も曇り空が続きそうです。

最高気温は21～22℃の予想です。9日(木)と同じくらいとなりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

雲の多い1日となりますが、昼前後は日差しが届く見込みです。

最高気温は20～22℃とこの時期らしい気温となりそうです。



◆風と波

風は各地で弱く、日中は全般に北寄りの見込みです。

波の高さは、2mのち1mでしょう。



◆週間予報

11日(土)以降も雲が広がりやすく雨の降る日が多いでしょう。傘マークのない日もにわか雨の可能性があります。

最高気温は22℃前後の日が多い見込みです。平年並みか、平年よりやや高くなりそうです。



10日(金)も朝晩はヒンヤリしそうです。調節しやすい服装がおすすめです。