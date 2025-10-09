秋の大祭「長崎くんち」は、最終日を迎えご神体を諏訪神社へ戻すお上りが行われました。

10年ぶりの奉納を終えた6つの踊町は、9日夜にフィナーレを迎えます。

朝から清々しい秋晴れとなった長崎のまち。

（諏訪町 手塚勝治 自治会長）

「きょうが後日(あとび)、最後。持っている力を全部出し切ってください。よろしくお願いします」

龍踊を奉納する諏訪町は、これまで2か月にわたり稽古を重ねてきた諏訪小学校で準備をしていました。

（龍頭担当 近金幸太郎さん）

「思い残すことのないように、悔いがないように最後できたらいい」

後日(あとび)の奉納はお旅所から。

朝日を背に、龍が力強く、そしてしなやかに舞います。

諏訪町独自の一番の見どころ、龍方(じゃかた)と呼ばれる担ぎ手が一瞬で入れ替わる「棒交代」も、 無事に成功。

（諫早市から）

「龍踊は本当にすごい。感動する。白と青の龍2匹が交互に回っているのが1番いい」

お御旅所での奉納が終わると、各踊町は午後から庭先回りへ。

（掛け声）

「よいやー」

大きな船と2隻の小さな船。

長崎くんちの中でただ一つ、海での漁を表現する演し物、賑町の「大漁万祝恵美須船」です。

（長采 立岩 直樹さん(52)）

「燃え尽きるまで、限界突破して庭先回りをしたい」

6歳の中西 生和さん。

3日間、立派に船頭役を務め、根曳の父・一生さんと親子で共演しました。

（中西 生和さん(6)）

「（最後まで）がんばりたい」

（父 一生さん(43)）

「最初は不安だったが（息子が)立派にやり遂げてくれ、感動した」

（長崎市から）

「とても良かった。迫力があって」

（東京から）

「ぐるぐる回すあのパワー。素晴らしい。元気をもらえる」

根曳の大沢 剛史さんと、子舟の根曳を務める寿次朗さんも “親子での出演”。

立派に役目を果たしたわが子をたたえました。

（根曳 大沢 剛史さん(49)）

「…声が出ない…(息子の根曳)よかったです」

（二男 寿次朗さん(13)）

「楽しかったし、父の偉大さがわかった」

午後1時。お旅所に出向いていた3基の神輿が諏訪神社に戻る「お上り」が行われました。

くぐると幸運に恵まれるといわれる “神輿の下” を、子どもも大人も次々とくぐりました。

（くぐった子ども）

「楽しかった」

（長崎市から）

「私は県外から転勤で来て今年初めて見たが、ほかにない感じなのでいい経験になった。子どもたちに見せられてよかったと思う」

諏訪神社に着くと “長坂” を駆け上がる姿に歓声が上がりました。

（長崎市から）

「毎年変わらない勢いでよかった。感動した、盛大だった」

一方、諏訪町の龍が行く先々には、常に人、人、人。

3日間の疲れもピークに達する頃ですが、観客の声に一生懸命、応え続けました。

（長野から移住）

「初めて見て感動して、一生忘れられないと思う」

（子ども）

「かっこよかった」

（長崎市から）

「庭先回りは長崎人としてワクワクする。魂が揺さぶられる感じ。

店にも(龍の)頭を入れてもらって、1年が幸福になると思う」

（龍頭担当 近金幸太郎さん）

「やっぱり重みがある。歴史と諏訪町の龍踊という重みを背負って、しっかり振れた」

（諏訪町 山下 寛一 総監督）

「いつも言うけど、こういう芸能は100点満点はない。ただ、厳しい自分たちから言っても98点くらい。いい高得点が出た。

市民の皆さんにたった3日間だけど、くんちを通して元気になってもらえたらそれでいい」

3日間を駆け抜けた踊町。

6つの踊町はこのあと自分たちの町に戻り、フィナーレを迎えます。