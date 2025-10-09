◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人０―８西武（９日・南郷）

巨人の育成ドラフト２位・堀江正太郎投手が、フェニックス・リーグ初登板で２回無安打無失点、３奪三振と好投した。最速は球場表示で１４７キロだった。

西武戦の６回から３番手で登板。西武打線は５回までに８得点と勢いに乗る中でのマウンドとなったが、６回は２つの三振を奪うなど３者凡退。７回は先頭のラマルを振り逃げで出塁させたが、代走のオケムをけん制タッチアウトに仕留めてピンチの芽を摘み、２イニング続けて３人で仕留めて流れを断った。

同リーグに参加するにあたり、投手不利なカウントから変化球でカウントを立て直すことなどを課題に設定。この日はボールが先行した場面でもカットボール、縦のスライダーなどを織り交ぜ、「厳しいカウントから変化球で立て直せたり、振り逃げにはなってしまったんですけど、３―２から変化球で勝負ができたことは良かった。（この期間を）来年につながる良い経験にできるようにやっていきたい」と振り返った。

◆堀江 正太郎（ほりえ・しょうたろう）２００６年１０月８日、東京都生まれ。１９歳。小学４年から野球を始め、中学時代は東東京ポニーに所属。文星芸大付では１年秋からベンチ入り。２年夏の栃木大会では全５試合に救援登板して甲子園出場。２年秋からエース。１８７センチ、８８キロ。右投右打。