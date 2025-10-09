【映像】無人販売店で“馬肉ドロボー”万引きの瞬間　なぜか一度商品戻すも30分後再び現れ犯行　「お金の問題じゃない」オーナー被害届提出　岡山市

岡山市の無人馬肉販売店「馬活 岡山商店」。

日付が変わった直後の店内で防犯カメラが捉えたのは、次々と商品を取り、レジを通さず持ち去っていく男の姿でした。

店のオーナーは「めちゃくちゃ腹が立った。許せない」と語ります。

男が最初に現れたのは、9月24日午後11時ごろ。

壁の貼り紙や商品ケース、チラシを取るなど店内をくまなくチェック。

ところが商品には手を付けずに外へ。

と思ったら、再び中へ。

今度は、かごを手に取り商品を入れ始めました。

すると、そこに別の客が来店。

急ぐようにレジへ向かいます。

ところが、何か手間取っている様子。

この店のレジは商品をスキャンした後、レシートをもとにお金を入れた封筒を投函（とうかん）するというもの。

説明の貼り紙があるにもかかわらず、男は財布を取り出すものの、お金を支払わず商品を持って外に出ていきました。

しかし約30分後、男が店内に戻ってくると商品をケースに戻し始めました。

するとその30分後、男が再び現れたのです。

先ほどと同じとみられる商品を次々とかごへ。

レジの操作を行いますが結局、料金を支払うことなくそのまま外へ。

それ以降、男が戻ることはありませんでした。

盗まれたのは、馬ホルモンや馬ウインナーなど4点。

合わせて2800円の被害です。

店のオーナーは「お金の問題ではない。こういうことをする人間がいるということ自体が気持ち悪い」と話します。

男からの連絡がないという店のオーナーは被害届を提出。

現在、警察が捜査しています。