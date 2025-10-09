地震と豪雨で甚大な被害を受け、未だ通行が制限されている能登の主要道路。石川県輪島市では9日、工事の進捗や今後の見通しについて意見が交わされました。

石川県輪島市の外浦を走る県道・輪島浦上線は、能登半島地震で大規模な道路の崩壊が発生。



西保地区から輪島の市街地につながる約3キロの区間は、今も通行できず現在、地元住民たちは、関係車両のみ通行可能となっている迂回ルートを通り、約40分をかけて市街地と行き来しています。

石川県では、通行止めとなっている従来の県道を応急復旧し、災害復旧の工事関係車両に限り通行できるにする方針ですが、輪島市側からは安全性を確保した上で、地元住民も通行できるように整備を求める声があがりました。

輪島市担当者：

「なんとか地元民だけでも通れるような、安全性を高めたものにできないか」



石川県担当者：

「安全性を担保したうえで、雨量等を観測しながら地元の方に通っていただくかどうかを視野に」

また、本復旧については新たにトンネルを作るルートが示され、石川県は今後、輪島市や住民らと調整しながらルートを決定し、工期などを示していきたいとしています。